Harceler votre ex avec du Michel Sardou est punissable par la loi

Une Française a été condamnée pour harcèlement par son ex-époux. Il l'a notamment accusée de lui avoir pourri la vie pendant des heures, en lui passant en boucle... du Michel Sardou.

Les temps changent. Femme des années 80, c'était se déhancher sur du Sardou et trouver ça cool. Femme en 2022, c'est harceler son ex en lui passant ledit tube de Sardou à plein tube, des heures durant, jusqu'à le rendre fou.

C'est la méthode (redoutablement efficace, on ne va pas se mentir) trouvée par une Française de 65 ans, afin se venger de son ex-mari et de sa nouvelle conquête. Par contre, si l'idée vous séduit, on vous prévient tout de suite: cela peut vous coûter cher sur le plan pénal.

La maladie d'amour

Dans les Landes, deux ex-époux se sont livrés une guerre sans merci après leur divorce, il y a quatre ans, comme l'explique RTL.

L'habitation commune avait été coupée en deux, ce qui n'a surtout pas découragé Madame à faire mener à son ancien mari et à sa nouvelle compagne une vie d'Enfer. Parmi ses nombreux vices: photos prises à leur insu, insultes criées par la fenêtre... jusqu'à aller couper l'eau et l'électricité, le compteur se trouvant de son côté de la maison (faut reconnaître que l'eau froide aussi, c'est un moyen de torture vachement efficace).

Mais tout ça n'était rien comparé au supplice suivant. L'ex-épouse a finalement opté pour Michel Sardou, qu'elle diffusait à fond la caisse pendant des heures. Résultat: la nouvelle compagne de Monsieur, âgée de 71 ans, est sous antidépresseurs.

L'ex-mari a finalement porté plainte pour harcèlement et la scène de ménage s'est achevée devant le tribunal. Face à la juge, l'ex-femme a reconnu être jalouse du couple. Elle a finalement écopé de trois mois de prison avec sursis. (mbr)