Kanye West achète une nouvelle maison...en face de chez Kim

Tandis que Kim Kardashian continue d'ignorer ses appels, Kanye West débourse 4,5 millions de dollars pour s'installer en face de chez elle. Voici à quoi ressemble sa nouvelle maison.

Deux mois après que Kim Kardashian a officiellement transféré le domicile conjugal entièrement sous son nom, Kanye West achète une propriété «relativement modeste» à Hidden Hills, juste en face de chez elle.

La raison: rester proche de ses enfants

Il voulait tellement cette petite maison de qu'il l'a payée 4,5 millions de dollars, soit 421 000 dollars de plus que le prix demandé par le vendeur.

Un choix présenté comme un moyen de ne pas s’éloigner de sa famille et faciliter le partage de la garde en réduisant au minimum les perturbations dans la routine de leurs enfants.

Une maison pas très belle

Décrite comme «architecturalement peu remarquable» par le magazine en ligne Dirt, la nouvelle maison de Kanye a été construite en 1955 (et ça se voit). D’une surface de 339 mètres carrés, cette maison, qui possède notamment 5 chambres et 4 salles de bain, se trouve sur un terrain de 4330 mètres carrés et est également équipée d’une piscine ainsi que d'une écurie.

De l'extérieur, il s'en sort plutôt pas mal.

Mais à l'intérieur c'est la cata - c'est quoi cette moquette des années 70?

...et ce parquet?

C'est un peu ambiance The Shining non?

Un chalet en Californie? Bien entendu!

Vacances hors saison au sud de l'Espagne - it's a vibe.