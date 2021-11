La première photo du couple formé par Kim Kardashian et Pete Davidson, s'affichant main dans la main, à Los Angeles. Image: twitter

People

Kim K. a un nouveau chéri et on se réjouit déjà de la réaction de Kanye

Le couple «KimYe» est toujours marié, officiellement. Mais Kanye West s'est affiché avec la mannequin Irina Shayk cet été et il aurait depuis une nouvelle copine. Au tour de Kim Kardashian de lui rendre la pareille.

Aux Etats-Unis, lorsque le site internet Page Six annonce une nouvelle «people», c'est l'équivalent de TMZ qui annonce la mort de Michael Jackson. C'est très sérieux. Selon eux, la star des réseaux sociaux, Kim Kardashian, 41 ans, et le comédien de l'émission Saturday Night Live, Pete Davidson, 28 ans, sortent officiellement ensemble. Mais c'est le Daily Mail qui a publié la première photo du couple, s'affichant main dans la main.

La nouvelle de leur idylle naissante survient après plusieurs rendez-vous à New York, la ville natale de Davidson, et à Los Angeles, la ville natale de Kardashian. On les avait déjà vus ensemble lors de la soirée d'Halloween, et ils se sont affichés sur Instagram, alors que c'était l'anniversaire du jeune homme, ce qui veut tout dire de nos jours.

Qui est Pete Davidson ?

Il affiche un sacré palmarès... sentimental. Comédien dans une des émissions satiriques les plus regardées aux Etats-Unis, Saturday Night Live, certains disent qu'il aurait de sacrés attributs un cœur en or et qu'il est très attachant. Bref, voici la liste de ses précédentes amoureuses:

Ariana Grande (avec laquelle il a carrément été fiancé, en 2018, pendant cinq mois);

(avec laquelle il a carrément été fiancé, en 2018, pendant cinq mois); Kate Beckinsale , qui a 20 ans de plus que Pete, mais qui est incontestablement une des plus belles actrices d'Hollywood;

, qui a 20 ans de plus que Pete, mais qui est incontestablement une des plus belles actrices d'Hollywood; Phoebe Dyvenor, son nom ne vous dit pas grand-chose, mais elle a joué l'héroïne principale de la série qui a cartonné l'année dernière sur Netflix, Bridgerton. Oui, c'est celle qui finit par se marier et avoir un enfant avec le british Duc le plus «BG» (beau-gosse) du petit-écran.

Le sketch de l'émission «SNL» qui a semé les premiers doutes sur le couple Kim - Pete: Vidéo: YouTube/Saturday Night Live

Et Kanye West, dans tout ça?

Pendant que Kim est désormais très occupée avec Pete Davidson, le mari de la sœur de Kylie Jenner – ils sont séparés, mais pas encore divorcés – Kanye West, sortirait avec la mannequin Vinetria.

La romance de West et Vinetria est d'ailleurs devenue officielle lorsque le rappeur de 44 ans et l'influenceuse, âgée de 22 ans, ont assisté à leur premier événement public ensemble, en octobre dernier.

Est-ce que Kanye West réagira publiquement à l'idylle de sa future ex-femme? Sortez les popcorns, au cas où!