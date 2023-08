Donald Trump veut récuser la juge de son prochain procès

Il est également poursuivi par la justice de l'Etat de New York dans une affaire de fraudes comptables présumées liées à des paiements pour acheter le silence d'une ancienne actrice de films X. Des procès doivent se tenir en mars et mai 2024. (ats/jch)

La magistrate doit présider l'affaire qui vaut à l'ex-président sa troisième (et plus grave) inculpation au pénal. Elle est connue pour avoir sévèrement condamné les partisans ayant participé à l'assaut du Capitole.

«Nous allons immédiatement demander que cette juge soit récusée, sur des fondements très solides, et de même (demander) un dépaysement (du procès) hors de (Washington) DC», a ajouté l'ancien président américain à propos de la juge fédérale Tanya Chutkan et du tribunal de la capitale fédérale américaine.

Un déserteur russe raconte: «Tout est devenu rouge autour de nous»

De l'extérieur, on entend peu parler de la situation des soldats russes dans la guerre contre l'Ukraine. Un ex-soldat raconte désormais sa fuite.

La guerre fait rage en Ukraine depuis plus de 500 jours. Les nouvelles de la guerre font presque partie du quotidien et pourtant, nous ne savons pas tout. En Occident, on ne sait que peu de choses sur les débuts de la guerre et sur la perspective russe.