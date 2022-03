Censée être «une nouvelle plateforme majeure», Truth Social fait un flop. Image: twitter

Un mois après son lancement, le réseau social de Trump est un échec

L'ex-président américain, banni des principaux réseaux sociaux, avait promis de riposter contre la Big Tech avec Truth Social. Cela ne se passe pas très bien.

Truth Social, le nouveau réseau social de Donald Trump, était censé être «une nouvelle plateforme majeure». Républicains et démocrates pourraient y converser dans un environnement préservé de la «censure» des grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley américaine.

Au lieu de cela, près d'un mois après son lancement, l'application est devenue la risée d'Internet, marquée par un déploiement bâclé, un effondrement du cours de l'action et même un Donald Trump aux abonnés absents. En effet, il est LA figure de proue du projet, mais il ne publie pas beaucoup sur sa propre plateforme.

Le lancement avait déjà été chaotique: Les 5 ratés du lancement du «Truth Social» de Trump de Alice Rizzo

Le réseau est né du fait que Trump a été banni de Twitter, Facebook et YouTube, en raison du risque que l'ancien président incite à la violence. Il devait être lancé le 21 février dernier, à renfort de grandes déclarations dont seul le milliardaire a le secret:

«Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter, alors que votre président américain préféré a été réduit au silence. C'est inacceptable. J'ai hâte de commencer à partager mes idées sur le site TRUTH Social et de lutter contre les grandes entreprises technologiques.»

Lorsque la date de lancement est arrivée, des dizaines de milliers de personnes n'ont pas pu accéder à Truth Social, comme le rapporte The Guardian. Et près d'un mois après son lancement, Donald Trump, himself, n'a jusqu'à présent partagé qu'une seule pensée pour la plateforme: un message passe-partout à la mi-février qui exhortent les gens à «se préparer!» (peut-être pour sa campagne présidentielle de 2024?).

Sans surprise, l'ex-président américain serait très mécontent de son nouveau réseau social, selon The Daily Beast. Il serait particulièrement irrité par la lenteur du déploiement et contrarié par le fait que l'application ne soit pas plus populaire. De plus, certains utilisateurs potentiels de Truth Social attendent toujours de pouvoir accéder à la plateforme.

L'app la plus téléchargée de l'Apple App Store

Début mars, la plateforme enregistrait une moyenne de 300 000 visites par jour, toujours selon le Daily Beast. Du 21 au 23 février, Truth Social a été l'application la plus téléchargée de l'Apple App Store, mais le 12 mars, elle n'était plus que la 173e application la plus populaire.

Par ailleurs, la liste des profils suggérés aux nouveaux utilisateurs est assez mince. De nombreux acteurs majeurs du monde conservateur, tels que Steve Bannon, l'ancien très influent conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche ou encore Tucker Carlson, animateur très populaire de la chaîne conservatrice Fox News, ne sont même pas présents sur l'application.

Cependant, tout comme le milliardaire, peut-être que Truth Social n'a pas encore dit son dernier mot.