Hystérie sur X: «Mon père Donald Trump est décédé»

Un message qui fut en ligne durant trente interminables minutes, qui a été lu par plus d'un million d'internautes, liké à 5000 reprises et repartagé plus de 2000 fois. Or, le 45e président des Etats-Unis est bien vivant et Don Jr. n'aura pas «à se porter candidat en 2024». La mort du patriarche n'a pas été la seule publication loufoque du fiston.

«Un moment assez risqué pour l'Ukraine»: Zelensky est à New York

Plus de 140 chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent, cette semaine, au siège des Nations unies à New York, mais l'attention se portera surtout sur deux dirigeants d'Europe de l'Est.

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky sera à New York, et pour la première fois dans le même bâtiment que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui représente Moscou à la plus grande assemblée diplomatique du monde. La réunion du Conseil de sécurité pourrait virer à une épreuve de force entre les deux hommes.