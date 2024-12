Trump pistonne son avocate à la Maison-Blanche

«En tant qu'Américaine originaire du Moyen-Orient, elle est devenue un modèle pour les femmes dans le domaine du droit et de la politique», a ajouté Trump à propos de Habba. (jzs/ats)

Les quelques jours qui ont tout changé pour la Syrie

Les rebelles syriens affirment avoir pris Damas le 8 décembre, tandis que l'OSDH rapporte que le président Bachar al-Assad aurait quitté le pays.

En à peine plus de dix jours, et à la surprise générale, les rebelles emmenés par les islamistes radicaux de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) se sont emparés des principales villes de Syrie et ont fait chuter le président Bachar al-Assad.