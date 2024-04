Après Jésus, Donald Trump se compare à Nelson Mandela

«Imaginez être si égocentrique que vous vous comparez à Jésus-Christ et à Nelson Mandela en l'espace d'un peu plus d'une semaine»

Quelques jours plus tôt, Donald Trump avait déjà republié un faux croquis d'audience où on le voit assis juste à côté de Jésus-Christ.

«Si ce charlatan, complètement partisan, veut me mettre en taule pour avoir dit la vérité la plus évidente, je deviendrai volontiers un Nelson Mandela des temps modernes. Cela serait un grand honneur»

Et ce samedi, le milliardaire républicain a évoqué ces interdictions de parole dans une très longue publication sur son réseau Truth Social, accusant le juge de «violer la loi et la constitution, en même temps».

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

La Russie utilise des «cercueils chinois» pour transporter ses troupes

La guerre en Ukraine dure depuis plus de deux ans et se transforme de plus en plus en une guerre d'usure. La Russie se tourne désormais vers des véhicules de combat pour le moins étonnants.

En Ukraine, les pertes en matériel et en hommes sont élevées des deux côtés. Et les réserves semblent épuisées. L'Ukraine manque de munitions depuis des mois et la Russie semble désormais à court de véhicules de combat d'infanterie. C'est pourquoi de curieux véhicules, qui ressemblent à des voiturettes de golf, sont désormais utilisés sur le champ de bataille.