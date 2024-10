John Bolton a démissionné en 2019 à cause de l'égocentrisme de son patron, Donald Trump. Image: getty, The Washington Post

«Poutine voit Trump comme une proie facile»

Le diplomate John Bolton a conseillé l'ancien président Trump sur les questions de sécurité. Qu'est-ce qu'un retour du républicain à la Maison-Blanche peut signifier pour l'Ukraine, le conflit au Proche-Orient et la Suisse? Interview.

Stefan Brändle, Patrik Müller / ch media

En 2018 et 2019, vous avez travaillé en étroite collaboration avec le président américain Donald Trump et avez contribué à déterminer ses décisions en matière de politique étrangère. Cela ne s'est pas bien terminé. Pourquoi?

John Bolton: Lorsque j'ai accepté le poste de conseiller à la sécurité nationale, je pensais que Trump se disciplinerait en raison du poids de ses responsabilités et de la gravité des décisions à prendre. Tout comme chaque autre président américain a dû apprendre que la sécurité nationale exige une approche réfléchie.

«Mais je me suis vite rendu compte que Trump se fichait pas mal d'apprendre quelque chose»

Parce que, selon l'idée qu'il se fait de lui-même, il sait déjà tout?

Il pensait qu'il suffisait d'entretenir de bonnes relations personnelles avec des homologues comme Vladimir Poutine. Il s'imaginait alors que les relations entre les deux pays seraient également bonnes. Trump ne pensait pas en termes politiques, mais se posait une seule question: est-ce que cela profite à Trump? C'est pour cette raison que j'ai donné ma démission en septembre 2019.

Quel a été le principal point de désaccord avec Trump?Il y en avait beaucoup. Un problème concernait la gestion de la situation avec la Corée du Nord. Les Etats-Unis risquaient de faire de grandes concessions à Kim Jong Un sur la question du nucléaire, car Trump voulait absolument conclure un «deal», après tout, il a écrit un livre: The Art of the Deal. Le deuxième problème était l'Afghanistan et l'accord avec les Talibans. Trump l'a initié et a commencé à le mettre en œuvre; Biden a ensuite mal géré le retrait des troupes.

Les Etats-Unis vivent une campagne électorale dramatique, avec des fusillades et un changement de candidat. Qui en profite?

Je pense que tout cela aide plutôt Donald Trump, car il n'était littéralement qu'à un centimètre de perdre la vie en Pennsylvanie. Entre l'assassinat de Kennedy en 1963 et l'attentat contre Ronald Reagan en 1981, il y avait eu une série d'attaques. Gerald Ford avait essuyé deux tirs, George Wallace avait été blessé par balle, Robert F. Kennedy avait été assassiné, Martin Luther King avait été tué. C'était une période dangereuse. Je pense que les gens ont raison de s'inquiéter en ce moment.

Après l'attentat, Trump a semblé se montrer plus conciliant pendant quelques jours. Mais il est rapidement retombé dans son ancienne rhétorique agressive. Pourquoi?

On pourrait penser que quelqu’un qui a frôlé la mort ferait preuve de réflexion personnelle. Mais Trump n’est pas ainsi. La seule chose qui l’intéresse, c’est: «Qu’est-ce qui m’avantage?»

«Trump est profondément convaincu qu’il tire profit en se présentant comme une victime, la cible de forces obscures»

Les Etats-Unis sont-ils prêts à accueillir une femme comme présidente?

Le sexe n'est pas un facteur déterminant. En 2016 déjà, les gens étaient prêts pour une femme. Mais ils n'étaient pas prêts pour Hillary Clinton parce qu'ils ne l'aimaient pas.

Les Etats-Unis sont-ils prêts pour Kamala Harris?

Difficile à dire. Cette campagne électorale est sans précédent, car Biden s'est retiré très tard et Harris a obtenu la nomination sans qu'il y ait eu de compétition au sein du parti. Ce qui est clair, c'est que Harris ne suscite pas la même hostilité et la même aversion qu'Hillary. Dans des circonstances normales, Harris, une candidate relativement à gauche — une démocrate de San Francisco — n'aurait sans doute aucune chance. Mais l'aversion pour Trump est très forte chez au moins 50% des gens.

«En temps normal, n'importe quel autre républicain l'emporterait largement contre Harris. Mais Trump est Trump. C'est pour cela que cette élection est plus serrée qu'aucune autre auparavant»

Quelle est la chose la plus importante que le président ou la présidente devrait faire?

Réduire les déficits! C'est extrêmement difficile, car les Etats-Unis doivent en même temps augmenter leur budget de défense au niveau de celui de Reagan, c'est-à-dire de 3% actuellement à 5 ou 6% du produit intérieur brut. La mauvaise nouvelle pour l'Europe, c'est que ces pays devront également doubler leurs dépenses.

Parce que les Américains ne veulent plus payer plus pour l'Otan?

Les Européens doivent investir davantage dans la défense et prendre plus de responsabilités pour eux-mêmes. Je ne pense pas que la menace de Trump de quitter l'Otan soit une simple rhétorique. Il est sérieux. En 2018, j'étais avec lui lors du sommet de l'Otan à Bruxelles, et il était prêt à passer à l'acte.

La neutralité, telle que la Suisse la chérit, a-t-elle encore un avenir dans ce monde polarisé?

Je ne le crois pas. Après plus de 75 ans de neutralité, la Finlande et la Suède ont conclu que le seul endroit sûr se trouvait derrière les frontières de l'Otan.

«La Suisse pense peut-être qu'elle sera automatiquement protégée si le reste de l'Europe l'est. Mais ce n'est pas certain»

Comment l'approche de Trump influencerait-elle la guerre en Ukraine s'il revenait à la Maison-Blanche?

Lors d’un rassemblement, il a déclaré que les Russes gagnaient toujours dans une guerre, qu'ils avaient également vaincu les nazis et Napoléon. Cela implique bien sûr que l'Ukraine doit inévitablement perdre. Trump a aussi déclaré que le pays était détruit et qu'il faudrait des centaines d'années pour reconstruire l'Ukraine. Il a d'abord annulé une rencontre avec le président Zelensky parce que celui-ci avait qualifié de trop radicale la proposition du vice-président de Trump, JD Vance, visant à mettre fin à la guerre.

Selon cette déclaration, l'Ukraine perdrait beaucoup de territoire.

Oui, selon Vance, les Russes conserveraient tous les territoires annexés. Il y aurait une zone démilitarisée et l'Ukraine resterait en dehors de l'Otan. C'est aussi, en substance, la position de Poutine. Une victoire électorale de Trump serait une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine.

Qu'est-ce que Poutine a en tête en ce moment?

Je pense qu'il ne fait que gagner du temps. Il attend de voir comment l'élection américaine se déroulera, et si Trump devient président, il sera dans une position très favorable.

Comment décririez-vous l'attitude de Trump à l'égard de Poutine? De la sympathie? Fascination?

Je ne suis pas psychologue, mais Trump admire manifestement les dirigeants autoritaires comme Xi Jinping, Kim Jong Un et justement Poutine. Il pense que ce sont des «hommes forts» et qu'il s'entend bien avec eux. Mais de leur côté, ces hommes voient en Trump une proie très facile.

Les tensions se sont récemment intensifiées au Proche-Orient. Comment situez-vous cette évolution à long terme?

Le problème global est l'Iran. Les Européens ne comprennent pas que la production d'armes nucléaires iraniennes ne menace pas seulement Israël, mais aussi l'Europe. Si l'Iran n'a pas de missiles intercontinentaux, il possède peut-être plus d'un millier de missiles à portée intermédiaire, interdits au niveau international. Et il construit un «cercle de feu» avec des groupes terroristes par procuration comme les Houthis au Yémen, le Hamas ou le Hezbollah au Liban. Celui-ci menace Israël, mais aussi les pays du Golfe. C'est le cœur du conflit.

Il y a eu l'assassinat du chef du Hezbollah, Nasrallah. Et après?

La mort de Nasrallah ne fera que rendre les ayatollahs de Téhéran encore plus nerveux. Ils ont peur que Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, ne passe outre les avertissements de ses alliés occidentaux. C'est pourtant ce qu'Israël doit faire. Même si l'avenir au Proche-Orient est sombre, il faut saluer le fait qu'Israël semble déterminé à se défendre. Il n'a pas vraiment le choix: le Hezbollah au Sud-Liban menace Israël plus que le Hamas.

«Selon la CIA, Le Hezbollah dispose de 150 000 missiles. Avant de penser à un avenir de paix et de sécurité pour Israël, quelqu'un doit s'occuper du Hezbollah»

La candidate à la présidence américaine Kamala Harris réduirait-elle son soutien à Israël si elle gagnait?

Harris a peu d'expérience en matière de sécurité nationale, ce qui rend les prédictions difficiles. Mais elle serait plus négative envers Israël que Biden. Le fait qu'elle n'ait pas choisi Josh Shapiro, le gouverneur juif de Pennsylvanie, comme colistier en dit long. Elle craignait sans doute de perdre des électeurs en plaçant un juif sur le papier. C'est une pensée plutôt décourageante.

Le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem durant les années Trump a-t-il contribué à l'instabilité actuelle?

Non, nous aurions dû le faire beaucoup plus tôt! La nouvelle ambassade est située du côté occidental de la ligne verte, donc en dehors d'un éventuel Etat palestinien. Néanmoins, nous avons réussi à établir les accords d'Abraham avec les pays du Golfe, car ces nations ont réalisé que la menace vient d'Iran.

Comment devrait-on imaginer la relation entre Harris et Netanyahou?

Difficile à dire. Quoique: Trump n'aime pas non plus Netanyahou parce que celui-ci obtient plus de notoriété en sa faveur. Trump ne supporte pas cela.

Pendant votre période sous l'administration Trump, les relations entre les Etats-Unis et la Chine se sont détériorées, avec des droits de douane et des guerres commerciales. Comment évolueraient-elles sous Harris?

Cela non plus n'est pas facile à prévoir, car Harris a peu de recul sur les questions de sécurité nationale. Elle a servi au sein de la Commission spéciale du renseignement du Sénat, a participé aux réunions du Conseil de sécurité nationale, où elle était entourée des conseillers et des hommes de Biden.

«De manière générale, la politique étrangère de Kamala Harris s'inspirerait fortement de celle de Biden durant la première année de sa présidence»

Même vis-à-vis de la Chine?

Le fait est que Biden a bêtement cherché à conclure un accord sur le climat avec la Chine, qu'il n'a évidemment pas obtenu. Les Chinois ont volé la propriété intellectuelle en Europe, au Japon et aux Etats-Unis et l'ont ensuite vendue à moindre coût sur nos marchés. Ils abusent du système commercial international, la Chine étant toujours considérée comme un «pays en développement» au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). C'est ridicule.

La Chine est classée à tort parmi les pays en développement?

Oui, complètement. Pékin réarme ses entreprises à des fins gouvernementales. Huawei et ZTE ne sont pas vraiment des entreprises de télécommunications, mais les bras droits de l'Etat chinois. Leur objectif est de prendre le contrôle des connexions 5G et de récupérer des informations.

«En Occident, nous avons tous été naïfs vis-à-vis de la Chine»

Pendant l'ère de Deng Xiaoping, on disait que la Chine passerait des principes marxistes à ceux de l'économie de marché. C'est le contraire qui s'est produit. Nous avons actuellement le gouvernement le plus autoritaire depuis Mao Zedong.

Dernière question. Vous n'êtes pas un démocrate, mais vous n'êtes pas non plus un républicain de Trump. Pour qui allez-vous voter?

Je vis dans le Maryland, où il est permis d'inscrire tous les candidats. En 2020, j'ai voté pour Dick Cheney, l'ancien vice-président, parce que je voulais voter pour un républicain conservateur. Mais aujourd'hui, sa fille Liz Cheney soutient la démocrate Harris... Peut-être que cette fois-ci, je voterai pour Ronald Reagan en signe de protestation.

A propos de John Bolton

John Bolton, 76 ans, a été conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump d'avril 2018 à septembre 2019. Après un peu plus d'un an au service de Trump, ce politicien et diplomate conservateur de Baltimore a démissionné de son poste de manière inattendue. Dans le livre «The Room Where It Happened» («La pièce où tout s'est passé»), il a décrit par la suite l'amateurisme et l'imprévisibilité de son supérieur dans la gestion de sujets internationaux de la plus haute importance.

Autrefois classé parmi les néoconservateurs, Bolton représente aujourd'hui plutôt une ligne républicaine classique dans le style de George W. Bush, pour lequel il a été ambassadeur à l'ONU de 2005 à 2006. Lors de l'interview qu'il nous a accordée depuis son bureau de Washington, on pouvait sentir son mépris pour Trump, plus intéressé par sa personne que par son pays. Mais ce diplomate qui voyage beaucoup ne peut pas se résoudre à voter pour Kamala Harris pour autant.

Traduit et adapté par Noëline Flippe