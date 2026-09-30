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Ça a forcément dérapé

Lors d'une réunion au sommet à la Maison-Blanche sur l'encadrement de l'intelligence artificielle, Donald Trump et les géants de la Tech ont donné lieu à des échanges aussi insolites qu'inattendus.

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Mardi, le président américain Donald Trump a rencontré la crème des développeurs d'IA à la Maison-Blanche pour aborder les enjeux de développement et de sécurité de l'intelligence artificielle. Selon Donald Trump, les dirigeants présents auraient signé un accord d'autorégulation.

Etaient réunis à Washington les patrons de Google, Anthropic, Meta, Nvidia, OpenAI et X, qui ont tous apposé leur signature au bas du document. Alex Karp, PDG de Palantir, ainsi que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, étaient également de la partie, sans toutefois signer l'accord.

Lors d'une conférence de presse restreinte organisée ensuite devant la Maison-Blanche, plusieurs déclarations de Donald Trump et d'Elon Musk ont provoqué autant de départs de feu que de grimaces d'incompréhension.

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En signant cet accord, les entreprises s'engagent à effectuer des contrôles internes sur leurs IA et à constituer une équipe dédiée à cet effet. Des organismes d'évaluation externes et indépendants devront également être mis en place. Enfin, un comité indépendant, composé des dirigeants de ces firmes, verra le jour afin d'encadrer et de limiter les risques liés à l'intelligence artificielle.

Mais le plus grand accomplissement aux yeux de Donald Trump reste sans doute la rebaptisation officielle de l'IA: selon lui, il ne faut plus parler d'«intelligence artificielle» mais désormais de «superintelligence».