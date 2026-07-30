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Cet ourson est vraiment culotté

Vidéo: watson

Cet ourson est vraiment culotté

La vidéo de ce petit ours un peu trop curieux fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux.
30.07.2026, 18:4830.07.2026, 18:48

En Roumanie, un ours s'est approché d'un touriste qui se tenait au bord de la route, les yeux rivés sur son téléphone portable. L'homme était tellement absorbé par le contenu de son écran qu'il n'a pas semblé remarquer la présence de l'animal. Celui-ci ne réagit même pas lorsque le plantigrade lui mordille le mollet.

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Regardez cette étrange rencontre en vidéo:

Vidéo: watson

Heureusement, plus de peur que de mal. La séquence fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, et selon les médias, tout le monde s'en sort indemne: le touriste est sain et sauf, et le petit fauteur de troubles se porte bien lui aussi.

(nib/jod)

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