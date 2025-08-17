assez ensoleillé20°
Un Suisse et un Allemand morts dans un accident d'aviation

Un Suisse et un Allemand morts dans un accident d'aviation

Un ressortissant suisse et un ressortissant allemand ont trouvé la mort samedi après-midi dans un crash entre un avion tracteur et un planeur près de Barcelonnette.
17.08.2025, 09:4017.08.2025, 09:40
Les circonstances de l'accident restent à déterminer, a indiqué la gendarmerie.
Les circonstances de l'accident restent à déterminer, a indiqué la gendarmerie.Keystone

Un ressortissant suisse et un autre allemand sont morts dans un crash impliquant deux avions de tourisme samedi après-midi dans le sud-est de la France à Saint-Pons, a appris l'AFP auprès des autorités locales.

Un avion tracteur et un avion planeur ont décollé peu après 13h00 de l'aérodrome de Barcelonnette et l'accident est survenu peu après dans la vallée de l'Ubaye, selon le même source.

«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses

Un feu s'est propagé à la végétation et a été rapidement maîtrisé, ont précisé les pompiers du département.

(dal/ats)

