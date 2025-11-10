larges éclaircies
La Russie construit un pont vers la Corée du Nord

China Jilin Tumen Rivermouth A view of the bridge across Tumen River linking up Russia and North Korea, as seen from Hunchun in northeast China s Jilin province Sunday, July 14, 2024., Credit:TANG KE ...
Derrière cet ancien pont ferroviaire datant de l’époque soviétique s’élèvera le nouvel ouvrage routier reliant la Russie à la Corée du Nord.Image: www.imago-images.de

La Russie construit à toute vitesse un pont vers la Corée du Nord

De nouvelles images satellites révèlent l’état déjà avancé du chantier reliant les deux pays. Ce projet symbolique vise à renforcer la coopération entre la Russie et la Corée du Nord.
10.11.2025, 20:5110.11.2025, 20:51
Philipp Reich
Philipp Reich

Depuis 2023, la Russie et la Corée du Nord ont intensifié leurs relations à travers plusieurs sommets. En juin 2024, Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont signé un «traité de partenariat stratégique global», qui a resserré leurs liens bilatéraux et introduit une clause d’assistance militaire mutuelle.

Ce partenariat comprend aussi la construction d’un premier pont routier au-dessus du fleuve Tumen, qui marque la frontière entre les deux Etats. Jusqu’à présent, seule une vieille passerelle ferroviaire datant de l’époque soviétique reliait les deux pays.

Ils ont aidé l'Ukraine: l'armée suisse «a brisé» leur vie

Les travaux de construction ont débuté en avril dernier. Un rapport récent du groupe de réflexion américain Center for Strategic and International Studies (CSIS) décrit en détail les avancées réalisées au cours des six derniers mois, rapporte le magazine américain Newsweek.

TUMANGANG, NORTH KOREA / KHASAN, RUSSIA APRIL 7, 2025: 02 Vantor Satellite imagery documents early-stage works for the planned road bridge across the Tumen River at the TumangangKhasan crossing. Earth ...
Les premiers travaux préparatoires pour le pont au-dessus du fleuve Tumen sont déjà en cours depuis au moins avril 2025.Image: Maxar
TUMANGANG, NORTH KOREA / KHASAN, RUSSIA MAY 29, 2025: 01 Vantor Satellite imagery shows construction activity for the new RussiaNorth Korea road (car) bridge over the Tumen River. Visible features inc ...
En mai 2025, un vaste chantier s’étendait sur les deux rives du Tumen.Image: Maxar

Les images satellites montrent que, du côté russe, la construction s’avance déjà à près de 110 mètres dans le fleuve. Les piliers de soutien, conçus pour transmettre le poids du tablier au socle, sont désormais achevés.

Sur la rive nord-coréenne, le chantier s’étend sur près de 150 mètres dans le Tumen. D’après le CSIS, 6 piliers ont été érigés sur la terre ferme, et les fondations de deux autres structures porteuses ont été creusées. Les travaux de la rampe d’accès et de la culée reliant le tablier à la route progressent, eux aussi, rapidement.

27 septembre 2025: les premiers piliers du pont émergent déjà du lit du fleuve.
27 septembre 2025: les premiers piliers du pont émergent déjà du lit du fleuve.Image: maxar

Selon les médias d’Etat russes, le nouveau pont routier reliant les deux dictatures devrait mesurer près de 5 kilomètres avec les routes d'accès une fois achevé. Et les travaux ne se limitent pas à l’ouvrage principal. D’après le CSIS, un vaste complexe frontalier de quelque 5 kilomètres carrés est en construction côté nord-coréen.

Celui-ci comprendra un entrepôt, un bâtiment des douanes, un atelier pour véhicules, plusieurs annexes et un parking destiné aux transferts de poids lourds. En effet, les chauffeurs devront être remplacés à la frontière, car ils ne sont pas autorisés à pénétrer sur le territoire voisin. Les analystes du CSIS observent:

«La rapidité avec laquelle le pont routier est construit, et le trafic ferroviaire toujours intense sur le triage autrefois calme entre les deux pays, montrent clairement à quel point l’expansion des échanges est devenue cruciale pendant la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.»
Poutine a monté «le plus grand réseau de traite d'enfants depuis 1945»

Le nouvel ouvrage n’aura toutefois pas d’effet direct sur le conflit, estime Frederic Spohr. Cité par le journal Bild, l’expert de la Corée du Nord estime que ce projet illustre plutôt la détermination des deux Etats à renforcer leur coopération et rendra le commerce entre la Russie et la Corée du Nord encore plus difficile à surveiller. Il pourrait même permettre à Moscou de contourner certaines sanctions visant ses navires.

Malgré la trêve hivernale à venir, les experts du CSIS s’attendent à ce que le pont soit achevé au premier trimestre 2026.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

