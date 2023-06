L'épaisse fumée est visible loin d'Europa-Park.

Europa-Park évacué après un énorme incendie

Un incendie s'est déclaré ce lundi 19 juin à Europa-Park. Près de 25 000 personnes ont été évacuées après une opération menée par plus de 450 pompiers, membres des forces de l'ordre et services de secours.

Plus de «International»

Un important incendie s'était déclaré dans le célèbre parc de loisirs Europa-Park, à Rust. La colonne de fumée était visible de loin et les flammes ont rapidement été contrôlées par les pompiers dépêchés sur place.

25 000 visiteurs évacués

Plus tard dans la soirée, les autorités ont annoncé qu'environ 25 000 visiteurs ont dû être évacués lundi suite à cet incendie imposant. Comme expliqué plus tôt, aucun blessé n'est à déplorer, a confirmé la police locale.

Un «énorme incendie» s’est déclaré à Europa-Park Vidéo: watson

Le feu s'est déclaré vers 16h40 heure locale dans un local technique du parc. Les images de l'AFP montrent une épaisse et haute colonne de fumée noire qui s'élève au-dessus du parc.

Plus de 450 pompiers, membres des forces de l'ordre et services de secours ont été dépêchés sur le site du parc, selon la police, qui indique que l'évacuation s'est passé «sans problème» et que les systèmes d'alerte ont correctement fonctionné.

Aucun élément n'a été immédiatement fourni sur l'étendue des dégâts ou l'origine du sinistre. La police judiciaire allemande a ouvert une enquête. Le parc pourrait rouvrir dès mardi.

Six millions de visiteurs

Selon un responsable local chargé de la lutte anti-incendie, Bernhard Frei, interrogé par la chaîne de télévision allemande Welt TV, les pompiers sont arrivés entre 3 et 4 minutes après le déclenchement de l'incendie et ont ainsi pu empêcher qu'il ne s'étende. Il a parlé d'une opération «massive» nécessaire pour éteindre les flammes.

Le parc d'attraction à thèmes, l'un des principaux d'Europe, situé près des villes allemande de Fribourg-en-Brisgau et française de Strasbourg, a été ouvert en 1975. Près six millions de personnes chaque année viennent s'amuser dans l'enceinte. (svp/ats)