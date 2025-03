Un dispositif policier d'ampleur a été déployé à Mannheim (D). Image: www.imago-images.de

Mannheim: l'automobiliste atteint d'une «maladie psychique»

Plusieurs personnes ont été fauchées par un véhicule à Mannheim, dans l'ouest de l'Allemagne. Le chauffeur, un Allemand de 40 ans, a été arrêté.

Un automobiliste a percuté des piétons lundi midi dans le centre de Mannheim, dans l'ouest de l'Allemagne, faisant deux morts et plusieurs blessés graves, a indiqué la police, qui a annoncé l'arrestation d'un suspect, un Allemand de 40 ans.

«Une voiture a percuté un groupe de personnes dans la zone piétonne de Mannheim et une personne est décédée, plusieurs personnes ont été grièvement blessées», a déclaré un porte-parole de la police, Stefan Wilhelm, sur la chaîne de télévision NTV.

Image: watson

L'homme est suspecté d'être atteint d'une «maladie psychique», a déclaré le procureur en charge de l'enquête. «Nous avons plutôt des indices concrets» en ce sens, «c'est pourquoi l'enquête se concentre sur cet aspect», a déclaré à la presse le procureur Romeo Schüssler. «Cet acte s'inscrit dans plusieurs crimes récents où une voiture a servi d'arme», a dit à la presse Thomas Strobl, selon lequel il n'existe «aucun indice d'un fond extrémiste ou religieux» dans cet acte.

Zone à «risque mortel»

Une intervention de la police et des secours était toujours en cours en début d'après-midi dans cette zone déclarée par les autorités comme à «risque mortel». La population est invitée à «rester chez elle», a ajouté la police. Le secteur a été bouclé, les enquêteurs étant déployés sur toute la zone à la recherche d'indices, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ils examinaient notamment une voiture noire, de marque Ford, à la partie avant endommagée, selon des images de télévision.

«On ne voit que des blessés et le mort, et on ne sait pas quoi faire», a rapporté un commerçant cité par le quotidien local Mannheimer Morgen. Un marché de forains se tenait dans cette zone, en plein lancement des festivités de Carnaval.

«Cela me brise le coeur», a déclaré Kasim Timur, 57 ans, propriétaire d'un café proche des lieux où la voiture a percuté les passants, cité par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. L'une de ses employées a vu des blessés graves, et parmi eux des enfants, a-t-il ajouté. Des images de télévision montraient des effets personnels abandonnés au sol, une chaussure d'enfant, un sac, un blouson...

Plusieurs attaques

L'Allemagne a été confrontée à plusieurs attaques à la voiture-bélier ces derniers mois qui ont ébranlé le pays.

Mi-février à Munich (sud), un automobiliste avait précipité sa voiture sur des manifestants, tuant deux personnes, dont une enfant de deux ans, et faisant plusieurs blessés. L'auteur présumé, arrêté sur place, est un Afghan de 24 ans qui aurait agi «par motivation religieuse».

A Magdebourg (est), en décembre, un médecin saoudien de 50 ans avait fauché la foule d'un marché de Noël à bord d'un puissant véhicule BMW lancé à toute allure dans une attaque qui a fait six morts et quelque 300 blessés.

A ces attentats se sont ajoutés d'autres actes violents qui ont remis au premier plan les questions de sécurité et d'immigration.Mannheim avait déjà été le théâtre d'une attaque au couteau ayant causé la mort d'un policier au printemps 2024, lors d'un rassemblement public. Le procès du suspect afghan s'est ouvert le mois dernier.

Dans l'ouest du pays, à Solingen, une agression au couteau, cette fois imputée à un Syrien, au cours d'une fête communale l'été dernier avait coûté la vie à trois personnes.Et une autre agression au couteau, dont l'auteur présumé est un Afghan en situation irrégulière et souffrant de troubles psychiatriques, a récemment fait deux morts en Bavière (sud), dont un garçon de deux ans. (jzs/mbr/afp)