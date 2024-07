Le drame s'est passé dans un quartier populaire, surnommé les «voiles». Image: dr

Un balcon s'écroule dans un immeuble à Naples: deux morts

Un balcon intérieur s'est écroulé lundi soir dans un immeuble du quartier populaire de Scampia à Naples, faisant deux morts et treize blessés, ont annoncé mardi les pompiers. Sept enfants figurent parmi les victimes.

Le balcon, une structure en béton armé faisant office de galerie de circulation au troisième étage de l'immeuble, s'est effondré aux environs de 22h30 sur ceux des étages inférieurs, où plusieurs personnes étaient présentes.

Un homme de 29 ans, marié et père d'une fillette de deux ans, et une femme de 35 ans sont morts des suites de leurs blessures, tandis que les blessés ont été répartis dans plusieurs hôpitaux de la ville. Les sept enfants blessés, âgés de deux à sept ans, sont traités à l'hôpital pédiatrique Santobono. Deux d'entre eux sont dans un état grave.

Un quartier aux fondations vieillissantes

L'immeuble où s'est produite la tragédie fait partie d'un ensemble fortement dégradé d'imposantes constructions baptisé «les voiles» en raison de leur forme caractéristique. Ce complexe, situé dans l'un des quartiers les plus pauvres de Naples, fait actuellement l'objet d'un plan de rénovation urbaine lancé en avril par la municipalité de Naples. Plusieurs des autres «voiles» ont déjà été détruites.

Le maire de la ville Gaetano Manfredi, qui s'est rendu sur place durant la nuit pour participer à la coordination des secours avec le préfet et «manifester sa solidarité aux habitants», s'est dit «profondément attristé face à la tragédie» survenue dans ce quartier du nord de Naples. Il a réaffirmé que «le projet de rénovation des 'voiles' ne s'arrêtera pas» et que «l»engagement en faveur de Scampia sera encore plus fort qu'auparavant".

L'Italie a été plusieurs fois le théâtre de tragédies ce genre, liées à la mauvaise qualité des constructions ainsi qu'à leur manque d'entretien. En 2018, l'effondrement d'un pont à Gênes avait ainsi fait 43 morts. (ats/svp)