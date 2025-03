Sa tête est mise à prix: Ryan Wedding est recherché par les autorités américaines. Image: dr

Le FBI offre 10 millions pour la capture de cet ex-athlète

Ryan Wedding est un ancien athlète, qui a participé aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. Aujourd'hui, il trône sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI.

10 millions de dollars (8,8 millions de francs suisses) pour le coincer, c'est la modique somme pour stopper dans sa chevauchée infernale et discrète Ryan Wedding. A cela s'ajoute une offre complémentaire de 50 000 dollars pour toute information menant à l'arrestation.

Le pédigrée du bonhomme interpelle. Il est un ancien snowboardeur pro canadien, présent lors des Jeux olympiques de Salt Lake City de 2002. Il avait empoigné sa planche pour en découdre lors du slalom géant parallèle, arrachant une 24e place.

Aujourd'hui il est recherché pour avoir piloté un réseau multinational de trafic de drogue et avoir orchestré de multiples meurtres liés à ce réseau.

Ryan Wedding qui surfe une autre poudre blanche. Getty Images

Il était déjà dans l'oeil du cyclone des autorités, en se faisant pincer en 2006. Le nom de Ryan Wedding avait été cité dans un mandat de perquisition visant une propriété de Maple Ridge, en Colombie-Britannique. Le lieu était cible lors d'une enquête sur la culture de grandes quantités de marijuana, mais il n'a jamais été inculpé.

Une foule de surnoms

Rebelote, en mai 2010, lorsqu'il a été reconnu coupable d'avoir tenté d'acheter de la cocaïne à un agent du gouvernement américain en 2008 et a été condamné à quatre ans de prison.

Désormais sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par les Etats-Unis, Ryan Wedding slalome au milieu de la société sous différents pseudonymes, décrit le FBI: «El Jefe», «Public Enemy», «Jesse King», «Giant» ou encore «James Conrad King».

En juin, comme le rapporte CNN, le solide Canadien (1m90 pour 109 kilos) a été inculpé de meurtre en juin de meurtre et de trafic de drogue. D'autres accusations sont apparues dans la foulée, en septembre, lorsque la police l'a épinglé sur une grosse affaire de transports de 60 tonnes de cocaïne par an - entre la Colombie, le Mexique, la Californie du Sud et le Canada.

Akil Davis, le directeur adjoint du bureau local du FBI à Los Angeles a déclaré:

«Wedding est passé de la poudreuse sur les pistes des Jeux olympiques à la distribution de cocaïne en poudre dans les rues des villes américaines et dans son Canada natal.»

Les autorités parlent d'un homme «très dangereux», capable de tuer des individus. Les autorités américaines confirment que le Canadien et ses sbires ne se font pas prier pour faire le ménage. CNN relate un règlement de comptes au Canada, où deux membres d'une famille ont été assassinés concernant un vol de drogue dans ce que les autorités américaines ont qualifié de cas d'erreur d'identité.

Le FBI a également déclaré qu'une douzaine de personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cette affaire.