La pizzeria en question n’a, pour l’instant, pas commenté (image prétexte). Image: www.imago-images.de

«Honteux»: une nageuse déclenche une polémique avec sa pizza

Une nageuse de haut niveau déclenche une polémique sur Instagram en partageant son addition. Une pizza sans tomate? Dans cette pizzeria en Italie, elle vous coûte 1,50 euro de plus.

Plus de «International»

En Italie, une pizzeria est vivement critiquée pour facturer un supplément... lorsqu’on retire un ingrédient. La nageuse olympique italienne Elena Di Liddo a rendu cette pratique publique après avoir dû payer, pour une pizza Tricolore à Bisceglie, dans les Pouilles, non seulement les 14 euros indiqués sur la carte, mais aussi un supplément de 1,50 euro avec la mention «no pomodorini» («pas de tomates»).

Elle a également dû s'aquitter d'encore 1,50 euro supplémentaires pour une version sans lactose. La sportive de 31 ans a partagé la facture sur son compte Instagram.

«Payer 1,50 euro pour quelque chose que je n’ai même pas mangé, c’est vraiment triste et même honteux. A la limite de la légalité?»

Le cas a été repris lundi par de nombreux journaux italiens. Sur les réseaux sociaux, la majorité s’est rangée du côté de la nageuse. «Donnez-nous le nom de cette pizzeria, on pourra simplement l’éviter», écrit un utilisateur. Un autre propose même un boycott complet de la région des Pouilles, «pour que les prestataires comprennent». La pizzeria en question n’a, pour l’instant, pas commenté.

Ces dernières années, plusieurs établissements en Italie ont déjà suscité la polémique pour des pratiques similaires. Des surcoûts pour un petit verre d’eau du robinet servi avec un café, des frais pour couper un sandwich grillé en deux, ou encore un supplément pour quelques glaçons dans un verre ont notamment été dénoncés.