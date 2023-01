La Birmanie explose ses ventes de pavot grâce au coup d'Etat

La production totale de pavot est évaluée à 790 tonnes, soit une croissance de 88% par rapport à 2020. Image: sda

L'an passé a effacé des années de progrès dans la lutte contre le trafic de drogue en Birmanie.

La culture du pavot a explosé en Birmanie après le coup d'Etat militaire de février 2021, a alerté jeudi l'ONU.

La surface des terres utilisées pour la culture du pavot, dont sont extraits l'opium et l'héroïne, a progressé de 33% en un an, pour atteindre 40 100 hectares en 2022, selon un rapport de l'office des Nations unies contre les drogues et le crime (UNODC).

La production totale est évaluée à 790 tonnes, soit une croissance de 88% par rapport à l'année précédente, permise notamment grâce à des techniques d'agriculture plus performantes. Il s'agit d'un record depuis 2013, a souligné l'étude, qui se base sur des images prises par satellite et des études de terrain.

Ailleurs sur la planète: Trump n'est plus banni de Facebook ni d'Instagram

Ces données marquent une rupture après six années de baisse jusqu'en 2020, qui correspondent avec la parenthèse démocratique initiée par la dirigeante civile Aung San Suu Kyi, détenue depuis le putsch.

Jusqu'à deux milliards par an

«Les bouleversements économiques, sécuritaires et politiques qui ont suivi le coup d'Etat [...] ont convergé», a noté Jeremy Douglas, représentant régional pour l'Asie du Sud-Est de l'UNODC:

«Les agriculteurs [...] du nord de l'Etat Shan [où sont situées 85% des surfaces consacrées au pavot, ndlr] ou des régions frontalières n'ont pas eu trop le choix sinon que de retourner à la culture du pavot»

L'économie du pavot en Birmanie est évaluée entre 660 millions et deux milliards de dollars, soit 1 à 3% du PIB, dans un contexte d'expansion de la production de drogues synthétiques, selon l'UNODC.

Le prix moyen par kilogramme payé à l'agriculteur a explosé de 69% en un an, pour atteindre 281 dollars en 2022, selon le rapport.

En raison des troubles économiques ayant suivi le coup d'Etat, 40% de la population vivait en 2022 en dessous du seuil de pauvreté, un nombre en hausse qui a effacé presque une décennie de progrès en la matière, selon la Banque mondiale. (ats/jch)