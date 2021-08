International

Dubaï

Emirates filme une hôtesse de l'air au sommet du Burj Khalifa



Image: youtube, Emirates

Elle tourne une pub au sommet de la plus haute tour du monde (828m)😱

La compagnie aérienne Emirates a dévoilé, la semaine dernière, une nouvelle publicité à sensations fortes. Le spot met en scène une hôtesse de l'air au sommet du Burj Khalifa. Sans effets spéciaux!

La compagnie Emirates, basée à Dubaï, voit grand. Très grand. Connue pour ses campagnes publicitaires originales et étonnantes, le public n'était surement pas déçu en découvrant leur dernière création, datant du 5 août.

En effet, la compagnie a filmé avec un drone une hôtesse de l'air, à 828 mètres du sol, au sommet de Burj Khalifa pour leur nouvelle publicité «We're on top of the world». Le clip de 30 secondes commence par un gros plan de la femme tenant des panneaux de texte qu'elle enchaîne l'un après l'autre. Cette partie du spot est inspirée du film anglais «Love Actually».

Le spot publicitaire, c'est par ici👇 Vidéo: YouTube/Emirates

Puis, la caméra s'éloigne. Le spectateur se rend compte alors que l'hôtesse de l'air, dans l'uniforme habituel, se trouve en haut du célèbre moment. On a le droit alors à une vue panoramique sur la ville de Dubaï.

Les coulisses également dévoilés

Dans une deuxième vidéo dévoilée quelques jours après la publicité, on découvre les coulisses du projet. Le spot a été tourné sans écran vert ni effets spéciaux. Ce qui a demandé une planification précise, des tests en amont et des précautions rigoureuses, écrit TravelNews.

Pour assurer sa sécurité, l'actrice principale était attachée à un poteau par un harnais caché sous son uniforme. Elle pouvait se tenir debout grâce à une plateforme spécialement conçue pour l’occasion. L'équipe de tournage a mis une heure pour rejoindre le haut du monument depuis le 160e étage. Le tournage a duré cinq heures.

«Salut maman! Je suis au sommet du monde!» Vidéo: YouTube/Emirates

La compagnie n'a d'ailleurs pas manqué de candidats volontaires et motivés via un appel à casting auprès de son personnel de cabine. Mais c'est finalement une instructrice professionnelle de parachutisme qui a été choisi pour assurer le plus haut niveau de sécurité.

Une fierté pour la compagnie

Monter au sommet de la tour la plus haute tour du monde n'est assurément pas une expérience banale. Rares sont les personnes qui ont eu ce privilège.

«Nous sommes fiers de faire partie des quelques privilégiés qui ont reçu l’autorisation de filmer au sommet de Burj Khalifa. Nous sommes également fiers de montrer la beauté de notre ville, Dubaï»

L'hôtesse a ainsi rejoint cette courte liste de chanceux, dont Tom Cruise et Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, le prince héritier de Dubaï font partie. (fag)

