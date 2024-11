Donald Trump s'apprête à retrouver le Bureau ovale et Robert F. Kennedy Jr. devrait le suivre à Washington dans son futur gouvernement. Image: AP

Voici ceux que Trump pourrait faire entrer à la Maison-Blanche

Donald Trump doit désormais former son futur gouvernement. Les spéculations sont nombreuses et les papables aussi. Notre tour de table.

Plus de «International»

Qui façonnera le second mandat de Donald Trump? Les spéculations vont bon train pour savoir qui va accompagner le nouveau locataire à la Maison-Blanche.

Politico a examiné les candidats qui se pressent au portillon pour épauler Trump lors de ses quatre prochaines années à Washington. L'équipe de Trump y travaille ardemment, avec l'appui de groupes de réflexion conservateurs, notamment l’America First Policy Institute, considéré comme la «Maison-Blanche de demain».

Secrétaire d'Etat?

La présence de Marco Rubio, le sénateur floridien, est une idée concrète. «J’ai toujours eu envie de servir ce pays», a déclaré Rubio à CNN lorsque la presse lui a demandé s’il était intéressé par un poste. Rubio était candidat à la vice-présidence avant que Trump ne décide de donner le poste à JD Vance.

Cette fois-ci, Rubio lorgnerait sur le poste de Secrétaire d'Etat. Il serait en concurrence avec Ric Grenell, selon les informations du Financial Times. Ce dernier a été ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne, où il a secoué l’establishment diplomatique allemand, puis a occupé le poste de directeur par intérim du renseignement national. Il a même été l'un des conseillers les plus influents concernant les questions de politique étrangère lors du premier mandat du président américain. Dernièrement, il a été aperçu aux côtés de Trump et Volodymyr Zelensky en septembre, à New York.

Ric Grenell. Image: AP

Mike Waltz, un vétéran de l'armée américaine et ancien conseiller à la sécurité nationale du vice-président Dick Cheney, serait également en pourparlers, pour le poste, tout comme celui à la Défense. Un autre favori serait Mike Pompeo, ancien secrétaire d'Etat qui a dirigé la CIA avant d'être le principal conseiller de l'administration Trump en matière d'affaires étrangères.

Autre papable: Bill Hagerty, le sénateur du Tennessee, qui a été ambassadeur de Trump au Japon avant de se présenter au Sénat en 2020.

Mike Pompeo. Keystone

Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux?

Lui aussi pourrait composer le cabinet Trump: Robert F. Kennedy Jr., connu pour être un pion central dans cette élection, devrait occuper un poste important dans le secteur de la Santé, selon les informations de Politico.

Dans les coulisses, le gouverneur de Floride Ron DeSantis tenterait de placer Dr Joseph Ladapo, administrateur de la santé publique en Floride et grand détracteur de la politique adoptée pendant la pandémie.

Robert F. Kennedy Jr. Keystone

Secrétaire à la Défense

Du côté de la Défense, pour gérer les deux millions d'employés du département, Mike Waltz, comme susmentionné, revient fréquemment dans le tas des favoris.

Un autre nom est sorti du chapeau, annonce Politico: Tom Coton. Cet ancien officier et vétéran de la guerre en Irak et en Afghanistan était pressenti pour devenir le Secrétaire à la Défense en 2016, lors de la première investiture de Trump. James Mattis avait hérité du poste.

Secrétaire au Trésor

C'est un poste clé et le candidat choisi sera scruté par la presse. Si bien que le nom qui en sortira sera un premier élément de réponse concernant l'application des lois avancées lors des meetings de Trump.

En pôle position se trouve Robert Lighthizer, fidèle de Trump et considéré comme un candidat de premier plan pour le poste. Il a occupé la place de représentant américain au Commerce pendant le premier mandat et s'est montré très intéressé pour renouer avec l'administration Trump.

Robert Lighthizer. Image: AP

Scott Bessent est un autre nom qui revient avec insistance. Il est un proche conseiller économique de Donald Trump et a enseigné plusieurs années à l'Université de Yale.

Larry Kudlow est également dans les petits papiers du leader républicain. L'Américain est un analyste financier chevronné et est l'actuel vice-président de l'America First Policy Institute.

Le dernier de la liste, selon la presse américaine, est un milliardaire et un allié de Trump depuis 2016: John Paulson. L'agence Bloomberg rapportait plus tôt cette année que le 47e président des Etats-Unis pensait à lui comme un potentiel secrétaire au Trésor pour un second mandat.

Secrétaire à la Sécurité intérieure

L'immigration a été l'un des axes principaux de cette campagne présidentielle. Trump avait annoncé vouloir expulser beaucoup de migrants illégaux du territoire américain. In fine, c'est un poste stratégique pour l'administration du nouveau chef d'Etat américain.

Tom Homan serait celui qui tient la corde pour accéder au poste. Ce dernier a travaillé à des postes de direction au sein des services de l'immigration et des douanes sous les administrations Obama et Trump. Il est aussi affilié à l'Heritage Foundation, un think thank américain ultraconservateur.

Le second est le secrétaire à la Sécurité intérieure par intérim pendant 14 mois sous le premier mandat Trump: Chad Wolf. Grand critique de la politique d'immigration de Joe Biden, il travaille America First Policy Institute.

Les deux autres sont Mark Morgan et Mark Green. Le premier a dirigé par intérim les douanes et la protection des frontières à la fin de l'administration Trump. Il est également chercheur (invité) à l'Heritage Foundation. Le second est un partisan d'une ligne dure sur l'immigration. Nommé par Donald Trump au poste de secrétaire à l'Armée, il avait dû retirer sa candidature en raison de déclarations passées transphobes et islamophobes.

Chef de cabinet de la Maison-Blanche

Pour occuper le poste de superviseur de la Maison-Blanche, ce sont deux candidates qui sont les favorites des bookmakers. La première, Brooke Rollins, qui a travaillé comme assistante du gouverneur du Texas Rick Perry, a contribué à la création l’America First Policy Institute.

Brooke Rollins en discussion avec Donald Trump. Image: AP

Pour la deuxième, Susie Wiles, elle compte parmi les plus fidèles de Trump. Elle a dirigé les campagnes de 2016 et de 2020 et est restée quand le président a perdu face à Joe Biden.

Procureur général

Comme l'écrivait Politico, le nouveau procureur général sera un pion stratégique pour Trump. Il aura le pouvoir d’aider l'homme d'affaires à «se débarrasser des poursuites pénales fédérales contre lui et poursuivre ses ennemis».

Dans les appelés, il y a John Ratcliffe, ancien procureur et ancien directeur du Renseignement national lors de la dernière année de la présidence Trump en 2020. Il est le co-président du Center for American Security de l'America First Policy Institute.

Un autre fidèle allié de Trump et ancien procureur se profile pour s'asseoir dans le siège du chef du ministère de la Justice: Mike Lee. Le sénateur de l'Utah est considéré par l'entourage du Donald Trump comme une excellente alternative.