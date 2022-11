Des militants écologistes vandalisent (à nouveau) un chef-d'œuvre

Près d'une centaine de musées internationaux, comme le Prado à Madrid, le Louvre à Paris, ou le musée Guggenheim à New York, se sont déclarés la semaine dernière «profondément choqués par (la) mise en danger inconsidérée» de ces œuvres «irremplaçables». (ats/sia)

Ils ont par exemple collé leurs mains sur une peinture de Goya à Madrid ou sur la célèbre sérigraphie Campbell's soup d'Andy Warhol exposée en Australie, projeté de la soupe à la tomate sur les Tournesols de Van Gogh à Londres et étalé de la purée de pommes de terre sur un chef-d'œuvre de Claude Monet à Potsdam, près de Berlin.

Ces dernières semaines, des militants de la cause environnementale ont multiplié dans le monde les actions visant des œuvres d'art pour alerter l'opinion publique sur le réchauffement climatique.

On y voit deux hommes vandaliser l'œuvre, l'un collant sa main à la vitre, avant qu'ils ne soient neutralisés par un employé. «Arrêtez la destruction (de l'humanité) par les énergies fossiles. Nous nous précipitons dans l'enfer climatique» , ont-ils crié.

Le célèbre tableau Mort et vie du peintre autrichien Gustav Klimt a été aspergé mardi d'un liquide noir par des militants pour le climat, a annoncé le musée Leopold de Vienne. Le groupe «Letzte Generation» (Dernière génération), qui réunit des activistes allemands et autrichiens, a revendiqué l'action sur Twitter en diffusant des images.

Plus de «International»

Cette fois-ci, c'est le tableau «Mort et vie» de Gustav Klimt qui a été ciblé. L'action a eu lieu au musée Leopold de Vienne. L’œuvre était protégée par une vitre.

Les plus lus

Pourquoi nous ne devons pas (encore) enterrer Trump

L'ex-président est touché, mais il est loin d'être mort. Cette nuit il annoncera sans doute sa candidature à la présidentielle américaine.

Dans les sciences sociales, il existe une vieille querelle qui tourne autour de la question suivante: qu'est-ce qui détermine le cours de l'histoire? La base socio-économique d'une société ou les grands hommes et femmes? Les partisans de la première thèse s'appuient sur la thèse, certes vulgairement marxiste, selon laquelle «l'être définit la conscience». A ces matérialistes s'opposent les idéalistes. Ces derniers sont convaincus que notre destin a été façonné par des hommes comme Napoléon et César ou des femmes comme Elizabeth I et Catherine la Grande.