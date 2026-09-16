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Ski: La station finlandaise Levi a diffusé une vidéo qui a fait réagir

La station de Levi enlève des bâches sur son domaine skiable. De la neige de l&#039;année dernière était stockée pour être réutilisée pour la nouvelle saison.
De la terre, des prairies vertes et un gros serpent de neige qui s'apprête à perdre sa protection estivale. Le snowfarming est de plus en plus fréquent pour saveur de l'or blanc. Image: Instagram

«La folie humaine»

La vidéo du snowfarming dans la station de ski de Levi, en Finlande, fait le tour des réseaux sociaux. Elle a surtout déclenché une vague de commentaires négatifs.
16.09.2026, 18:5416.09.2026, 19:00
Sven Papaux
Sven Papaux

Levi est une station réputée du ski alpin, habituée à accueillir des épreuves de Coupe du monde en novembre: cette année, un slalom féminin le 14 et un slalom masculin le 15. Mais la vidéo qui buzz actuellement sur les réseaux ne montre ni exploit sportif ni chute de neige record – logique, en cette mi-septembre. Elle montre un immense serpent de neige débarrassé de ses bâches isolantes par les employés de la station, à l'aide de deux grues placées de chaque côté.

Cette technique porte un nom: le snowfarming. Pour faire simple, la neige de fin de saison est rassemblée en un gros tas compact. Le processus est utilisé dans plusieurs stations, en Autriche comme en Suisse, où il sert aussi à préserver la glace de certains glaciers, comme celui du Rhône, ou à Diavolezza, dans les Grisons. Le skieur professionnel Luca Aerni racontait même que le stockage avait été si important à Diavolezza que «la piste était devenue plus plate qu'auparavant».

Voici la vidéo diffusée par la station finlandaise 👇

Vidéo: watson

Une fois les bâches retirées, les pilotes de ratrac pourront étaler cette réserve d'or blanc sur le domaine pour préparer l'ouverture de la saison, prévue le 2 octobre, dans un peu plus de deux semaines.

3,3 millions de vues et des critiques

La vidéo a déjà cumulé plus de 3,3 millions de vues sur Instagram, et les commentaires se sont enflammés. Certains saluent la méthode à coups de «génial» et d'émojis cœur, mais la majorité des réactions sont négatives. Un internaute ironise:

«Cool, vous avez sauvé la neige! Devinez quoi? Ce n'est pas cette poudreuse fraîche dont la plupart d'entre nous, passionnés, rêvons!»

Un autre est plus incisif encore: «La folie humaine en une vidéo. (...) C'est comme balayer la poussière sous le tapis, mais à grande échelle.»

D'autres s'interrogent surtout sur le timing choisi par la station finlandaise: «C'est mi-septembre... », relève un utilisateur, accompagnant sa remarque de plusieurs émojis.

Reste que la polémique dépasse la seule question du timing. Elle interroge, une fois de plus, la capacité des sports d'hiver à s'adapter à un enneigement de plus en plus incertain. Le snowfarming n'a rien d'une nouveauté technique, mais cette vidéo a suffi à raviver un débat qui dépasse largement les pistes de Levi.

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