Le plus grand navire électrique prend la mer, le voici

Le porte-conteneurs entièrement électrique du constructeur naval Cosco a été mis à l'eau en Chine. source: coscoshipping

Après le scooter électrique et la voiture électrique, voici le navire électrique: un bateau entièrement électrique qui pourrait rendre le transport maritime nettement plus efficace sur le plan énergétique.

Plus de «International»

Un article de

Le porte-conteneurs entièrement électrique du constructeur naval Cosco a été mis à l'eau en Chine. Il s'agit du premier navire électrique du constructeur, confirme le magazine Golem. Le navire doit parcourir un itinéraire de 1000 kilomètres en mer de Chine orientale et sur le fleuve Yangtze, qui se jette dans la mer près de Shanghai.

Jusqu'à présent, le navire électrique n'a pas encore été nommé et, selon les indications, il navigue sous le numéro de série N997. Il devrait avoir une longueur de 120 mètres et peser environ 10 000 tonnes. Selon Cosco, le cargo est destiné à être exploité sur le fleuve et dans les eaux côtières peu profondes grâce à son faible tirant d'eau de seulement 5,5 mètres. Il peut ainsi transporter jusqu'à 700 conteneurs TEU. TEU signifie ici Twenty-foot Equivalent Unit (en français: conteneur standard de vingt pieds).

Un bateau à la plus grande capacité de batterie à ce jour

Selon Golem, il faut déduire 36 conteneurs, soit environ 5%, de la capacité de chargement. Car c'est là que sont rangés les accumulateurs sur le bateau. Ceux-ci peuvent être échangés dans les ports lors du chargement et du déchargement et rechargés à terre.

Le N997 possède la plus grande capacité de batterie à bord d'un navire au monde à ce jour. Il est propulsé par deux moteurs de 900 kilowatts et des batteries d'une capacité de 50 mégawattheures. Cela devrait permettre d'économiser jusqu'à 32 tonnes d'émissions de CO 2 par jour.

Les cargos bientôt électriques aussi?

Toujours selon Golem, le prochain navire — N998 — est déjà en construction. Les deux bateaux doivent sont des projets pilotes pour d'autres développements techniques dans le domaine de la navigation électrique.

Bien que possible, il faudra encore attendre un peu avant que les gros cargos puissent eux aussi naviguer avec des batteries. Un grand navire subit moins de frottements par rapport à son poids et navigue donc de manière plus efficace. Mais la consommation d'énergie de la batterie dépend aussi fortement de la vitesse du bateau.

Traduit et adapté par Noëline Flippe