Le Fairphone 4 se répare facilement, mais quels sont ses autres points forts? image: watson

On a testé le Fairphone 4: un smartphone pour les écolos? Pas seulement

Une fabrication durable, un design moderne et une technologie à l'épreuve du temps. Les tests le montrent: le Fairphone 4 est bien plus qu'un téléphone portable fantaisiste pour les écolos.



« Le principal problème qui rend l'industrie du smartphone si peu durable est son cycle de vie très court. » Eva Gouwens, PDG de Fairphone heise

Le Fairphone 3 a été en 2019 le premier de la marque qui ne donnait pas seulement bonne conscience à ses utilisateurs, mais qui était réellement un solide téléphone de milieu de gamme. Malgré une caméra de qualité moyenne et un design un peu vieillot, il est devenu, à juste titre, un petit succès commercial qui a permis à l'entreprise du même nom de réaliser des bénéfices pour la première fois depuis 2014.

Avec le nouveau Fairphone 4, l'entreprise néerlandaise veut désormais s'adresser à une clientèle qui attache autant d'importance à un design contemporain et une technologie d'avenir qu'à des conditions de travail équitables et une production respectueuse de l'environnement.



Mais ce dernier né est-il vraiment si fair et fonctionnel? C'est ce que j'ai essayé de découvrir au cours des quatre dernières semaines.



Fairphone 4: pour et contre + Produit de manière aussi équitable que possible + Facile à réparer+ La batterie, l'écran, la caméra, etc. peuvent être commandés ultérieurement et remplacés par l'utilisateur lui-même+ Techniquement à la pointe du progrès + Design attrayant et fonctionnel + Promesse de mise à jour jusqu'en 2027 + Cinq ans de garantie du fabricant - Relativement grand, encombrant et lourd - Pas de prise jack pour écouteurs ou casque - La fonction appareil photo a besoin d'être améliorée



Le Fairphone 4 coûte 579 francs. Ceux qui s’attendent à trouver les mêmes fonctionnalités que celles d'un téléphone portable à 1000 francs d'Apple ou de Samsung seront probablement déçus. La caméra, notamment, n'est pas tout à fait à la hauteur. Personnellement, je suis tout de même agréablement surpris de constater les progrès évidents par rapport aux précédents modèles. Le processeur, l'écran et l'autonomie de la batterie sont meilleurs que jamais. Même les petits détails comme le capteur d'empreintes digitales ou les touches de volume fonctionnent parfaitement. A propos des anciens modèles: les Fairphone 3 et 3 Plus, qui sont loin d'être mauvais, sont désormais disponibles à partir d'environ 420 francs. Si vous trouvez le prix trop élevé, sachez que le Fairphone 4 est conçu pour une durée d'utilisation d'environ sept ans grâce à un support logiciel étendu. Le fabricant offre en outre une garantie de cinq ans, contre deux ans pour la plupart des autres marques.



L'appareil de test pour cet article a été mis à notre disposition par Fairphone. Le téléphone a été retourné après l'essai. image: watson

Pourquoi un quatrième Fairphone?

Parce qu'il est enfin équitable ET performant: les deux premières générations de Fairphone, en particulier, étaient déjà techniquement dépassées au moment de leur lancement. Avec le Fairphone 3, c'était un peu moins le cas. Mais avec le Fairphone 4, l'écart avec les fabricants de smartphones classiques n'a jamais été aussi faible.



En particulier en ce qui concerne le design, la rapidité et la caméra, il y a un monde entre le nouveau et les anciens Fairphones.

Mais ne vous méprenez pas: ce n’est pas pour se procurer le dernier gadget technique de pointe qu’on achète le Fairphone 4, mais bien pour sa qualité de téléphone le plus durable du moment.

La batterie peut être remplacée sans outil. Pour les autres pièces de rechange, un tournevis est nécessaire. image: fairphone

Durable et facilement réparable: une nouveauté dans le secteur est la garantie de cinq ans, qui doit encourager les utilisateurs à garder l'appareil le plus longtemps possible. Fairphone garantit en outre une disponibilité à long terme des pièces de rechange et prévoit une assistance logicielle étendue jusqu'à fin 2027.

une nouveauté dans le secteur est la garantie de cinq ans, qui doit encourager les utilisateurs à garder l'appareil le plus longtemps possible. Fairphone garantit en outre une disponibilité à long terme des pièces de rechange et prévoit une assistance logicielle étendue jusqu'à fin 2027. De l'écran au haut-parleur en passant par la caméra, huit pièces de rechange peuvent être commandées à des prix modérés et remplacées en un tour de main.

Le fait qu'il soit robuste et doté d'un dos en plastique facile à prendre en main s'inscrit dans le cadre de la durabilité. Cela peut paraître moins noble que le verre, mais c'est un avantage pour sa longévité.

Un processeur suffisamment rapide, une mémoire extensible et des fonctionnalités telles que la 5G, l'eSim et la NFC (par ex. pour le paiement sans contact) font de ce téléphone un appareil dirigé vers l'avenir.

Fairphone produit en Chine: « Nous voulons créer de bonnes conditions de travail, et ce au cœur de l'industrie électronique. » image d'archives: flickr/fairphone

Il est produit dans des conditions décentes : le Fairphone est fabriqué en Chine, comme beaucoup d’autres smartphones, à la différence que les employés de l'usine reçoivent un salaire équitable. Fairphone leur a versé en 2020, selon ses propres dires, un bonus équivalent à plus de quatre mois de salaire, afin de combler l'écart entre le salaire minimum chinois et un salaire de subsistance.

Il est : le Fairphone est fabriqué en Chine, comme beaucoup d’autres smartphones, à la différence que les employés de l'usine reçoivent un salaire équitable. Fairphone leur a versé en 2020, selon ses propres dires, un bonus équivalent à plus de quatre mois de salaire, afin de combler l'écart entre le salaire minimum chinois et un salaire de subsistance. Selon le fabricant, 10 717 personnes ont bénéficié l'année dernière de mesures sociales, écologiques ou économiques de la part de Fairphone dans les mines et les usines. Il s'agit par exemple de l'accès à des équipements de protection individuelle pour les mineurs ou les ouvriers dans les usines.



Des ouvriers rwandais lavent du tungstène extrait dans des mines sans conflit. Ce métal est utilisé pour déclencher le vibreur du téléphone lors d'appels et de messages entrants.

image d'archives: flickr/fairphone

Il est fabriqué de la manière la plus respectueuse possible de l'environnement. Les matières premières nécessaires à la production d'appareils électroniques sont souvent extraites de mines africaines contrôlées par des seigneurs de guerre. Ceux-ci financent ainsi leurs armées. Fairphone, comme d'autres entreprises, essaie de minimiser ce soutien indirect aux belligérants. Pour le nouveau Fairphone 4, quatorze matériaux (contre huit auparavant) sont utilisés, comme le tungstène certifié « sans conflit » et l'or équitable du Rwanda, ainsi que de l'étain recyclé.



«Pour chaque Fairphone vendu, nous recyclons ou reconditionnons un appareil usagé» Eva Gouwens heise

Selon le fabricant, le Fairphone 4 est le premier smartphone au monde neutre en termes de déchets électroniques. Cela signifie que pour chaque Fairphone vendu, un autre téléphone portable – de quantité correspondante en déchets – est recyclé ou remis à neuf.

Le dos du Fairphone 4 est composé à 100 pour cent de plastique recyclé, ce qui réduit l'empreinte CO₂. Pour le Fairphone 3 Plus, il s'agit de 40 pour cent, contre seulement 9 pour cent pour le Fairphone 3.

Recyclage et économie circulaire: acheter un nouveau smartphone, envoyer l'ancien dans le même carton à Fairphone pour qu'il soit traité ou recyclé. image: watson

Il laisse le choix en matière de protection des données: les personnes qui achètent un Fairphone peuvent décider de commander leur appareil avec le système d'exploitation open source /e/, respectueux de la vie privée, plutôt qu'avec Android. Ils peuvent tout de même utiliser les applications Android, mais pas les services de Google. Pour rappel: Google et Apple gagnent des milliards avec la publicité personnalisée. Apple, par exemple, est en train de développer massivement son activité de publicité en ligne au détriment de la concurrence. L’Iphone fournit également des données d'utilisateurs à Google, ce qui rapporte des milliards à Apple chaque année.

À quoi ressemble-t-il?

Le Fairphone 4 a un écran Full HD de 6,3 pouces. image: watson

La face arrière, qui offre une bonne prise en main, peut être retirée sans outil. Elle est composée à 100 pour cent de plastique recyclé. image: watson

Le capteur d'empreintes digitales est intégré au bouton d'alimentation et fonctionne parfaitement. image: watson

Le chargement se fait via USB-C. La prise jack pour écouteurs ou casque a été supprimée. image: watson

Le nouveau Fairphone est plus grand que les précédents modèles. Avec ses 225 grammes, il ne pèse pas vraiment le poids d’une plume. Dans l'ensemble, il est nettement plus moderne que le Fairphone 3. Les bords supérieurs et inférieurs de l'écran ont été sensiblement réduits et le cadre est désormais en métal et non plus en plastique. Le Fairphone ressemble ainsi pour la première fois à un smartphone tout à fait normal, bien qu'un peu encombrant. Le fait qu'il soit plus épais de deux à trois millimètres que les autres téléphones portables en raison de sa conception modulaire – les composants peuvent être facilement remplacés – ne m'a pas gêné au quotidien.



Comparaison des tailles: Fairphone 4, Fairphone 3 Plus, Galaxy S21 ainsi que Iphone 13 et 13 Pro Max. screenshot: phonesized

L'écran Full HD de 6,3 pouces répond à toutes les attentes: il est nettement plus grand et plus lumineux que celui de l’ancien modèle. Fairphone a judicieusement choisi une taille souvent utilisée par d'autres fabricants, afin de pouvoir trouver facilement des écrans de rechange même dans plus de cinq ans. Mais si vous souhaitez un téléphone portable plus petit, jetez un coup d'œil au Fairphone 3 Plus, nettement plus maniable.



Le Fairphone 4 est disponible dans le commerce en vert et en gris. La couleur « vert moucheté » ne peut être commandée que directement auprès de Fairphone.

image: fairphone

Comment fonctionne-t-il?

L'utilisation au quotidien est très fluide et les apps se lancent en une fraction de seconde. Pour la première fois, le Fairphone est équipé d'un processeur puissant (Snapdragon 750G), qui a été développé en particulier pour une bonne performance des jeux mobiles. Son grand écran lumineux, jusqu'à 256 Go de mémoire (extensible), jusqu'à 8 Go de mémoire vive ainsi que la 5G, l'eSim et la NFC en font un appareil à l’épreuve du temps.



Les principales données techniques

Design -Taille: 162 x 75,5 x 10,5 mm - Poids: 225g - Couleurs: gris, vert, vert moucheté

-Taille: 162 x 75,5 x 10,5 mm - Poids: 225g - Couleurs: gris, vert, vert moucheté Écran - 6,3 pouces FHD+, 1080 x 2340 pixels (410 ppi)



- 6,3 pouces FHD+, 1080 x 2340 pixels (410 ppi) Puissance - RAM: 6GB / 8GB - Processeur: Snapdragon 750G (milieu de gamme supérieur)

- RAM: 6GB / 8GB - Processeur: Snapdragon 750G (milieu de gamme supérieur) Mémoire - 128 Go / 256 Go (extensible)



- 128 Go / 256 Go (extensible) Batterie - 3905 mAh (remplaçable)

- 3905 mAh (remplaçable) Caméra - Caméra principale: 48 MP - Ultra grand angle: 48 MP - Caméra selfie: 25 MP - Vidéo: max. 4K

- Caméra principale: 48 MP - Ultra grand angle: 48 MP - Caméra selfie: 25 MP - Vidéo: max. 4K Connexions - USB-C - Double SIM (eSIM) - Emplacement pour carte MicroSD



- USB-C - Double SIM (eSIM) - Emplacement pour carte MicroSD Autres - Capteur d'empreintes digitales dans le bouton marche/arrêt - 5G - NFC (par ex. pour le paiement sans contact)



- Capteur d'empreintes digitales dans le bouton marche/arrêt - 5G - NFC (par ex. pour le paiement sans contact) Système d'exploitation - Android 11 (Fairphone garantit quatre ans et promet six ans de support logiciel.) - A l'avenir également disponible avec l'alternative open source /e/ sans Google

Que vaut la caméra?

Le Fairphone 4 est le premier Fairphone doté d'une caméra relativement bonne, qui répondra probablement aux exigences de la plupart des utilisateurs. Par rapport à la caméra médiocre du Fairphone 3, la différence est flagrante.



Si je n’en suis pas (encore) complètement convaincu, c'est surtout à cause de la lenteur de l'autofocus. Ceux qui prennent souvent des photos de sujets en mouvement, comme des enfants qui jouent ou des animaux domestiques, n'y trouveront pas leur compte. Heureusement, ce problème devrait être résolu par une mise à jour logicielle.



Update du 17.12.2021: Fairphone a écrit en réaction à cet article: «Avec la dernière mise à jour logicielle de la semaine dernière, la fonction appareil photo a également été actualisée.» Comme je n'ai plus l'appareil de test, je ne peux pas juger des améliorations apportées.



Quelle est la durée de vie de la batterie?

La batterie peut être remplacée sans outils. image: watson

Le Fairphone 4 est équipé d'une batterie amovible d'une capacité moyenne de 3905 mAh. Quand je l’ai testé, la batterie entièrement chargée le matin était à 30-50 % de charge le soir vers 22 heures. Cela correspond à la moyenne des autres appareils que j'ai testés ces dernières années.



Le téléphone éco-responsable se charge avec un câble USB-C quelconque. Comme pour le précédent modèle, le chargeur et le câble ne sont pas fournis avec le téléphone, afin de réduire les déchets électroniques. Un test avec un chargeur très puissant de Huawei montre que le smartphone se charge de 0 à 50 pour cent en 30 minutes, la batterie est pleine après un peu plus de 90 minutes.



Le Fairphone 4 montre donc de bons résultats, mais pas exceptionnels, en ce qui concerne l'autonomie de la batterie et la vitesse de chargement.



Quelles sont les fonctions manquantes?

Chargement sans fil

Prise jack

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Le Fairphone 4 ne peut pas être chargé sans fil ni déverrouillé par le visage. Le fabricant écrit qu'il proposera la reconnaissance faciale «lorsque nous pourrons garantir une sécurité maximale.» Apparemment, ce n'est pas encore le cas.



Sinon, la prise pour les écouteurs classique a été supprimée, mais l'appareil est ainsi protégé de tous les côtés contre les projections d'eau ou la pluie. Le fait que l'appareil soit waterproof (selon la norme IP54) malgré le fait qu'il soit amovible mérite d'être salué.



Pourquoi la prise jack a-t-elle disparu? En raison de la garantie prolongée (désormais jusqu'à cinq ans), on a voulu renoncer à des sources d'erreur supplémentaires, explique-t-on. Cela signifie que si on veut utiliser ses anciens écouteurs avec fil, il faut un petit adaptateur qui coûte quatre francs (si on n'en possède pas déjà un).

Comme alternative, Fairphone propose depuis peu des écouteurs sans fil avec réduction active du bruit.

Les écouteurs Fairphone True Wireless avec réduction active du bruit (ANC) coûtent environ 100 francs. image: fairphone

Que vaut le logiciel?

Le Fairphone 4 est délivré avec le système d'exploitation Android 11 de Google. Comme chez Nokia, on obtient un Android pur – sans modification de l'interface utilisateur. Seules les applications Google sont préinstallées, ainsi qu'une application de service de Fairphone avec des indications sur l'appareil et la philosophie qui le caractérise, qui peut être désinstallée.

Le Fairphone 4 avec Android 11: il est livré avec une garantie de mise à jour jusqu'à fin 2025. Des mises à jour sont prévues jusqu'à fin 2027 au plus tard. image: watson

Android 11 fonctionne aussi bien sur le Fairphone 4 que sur les autres appareils. Même si mon appareil de test fonctionnait avec un logiciel non finalisé, je n'ai rencontré aucun problème, à une exception près. La fonction appareil photo a quelques petites failles et mériterait d'être peaufinée, comme décrit plus haut dans le texte.



Il convient de mentionner encore une fois que le fabricant garantit les mises à jour jusqu'à fin 2025. «Grâce aux mises à jour vers Android 14 et Android 15, cette garantie devrait même être prolongée jusqu'à fin 2027», écrit Fairphone.



Comme le Fairphone 3, le Fairphone 4 pourra bientôt être acheté avec le système d'exploitation open source /e/ OS, libre de droits pour Google.



La batterie, l'écran, etc. peuvent-ils être si facilement remplacés?



Oui, absolument. Le dos et la batterie peuvent être remplacés sans outil. Pour remplacer l'écran, la caméra, le haut-parleur, etc., il suffit d'un tournevis ordinaire et de quelques minutes. Les réparations coûteuses impliquant l'envoi de l'appareil défectueux ne sont plus nécessaires.



Les pièces de rechange peuvent être commandées à des prix modérés sur le site Internet du fabricant. Une batterie coûte par exemple environ 30 francs, l'écran et la caméra 80 francs chacun. Fairphone promet que les pièces de rechange seront encore disponibles dans cinq ans.



Au test de réparation réalisé par des professionnels de la réparation sur Ifixit, le nouveau Fairphone obtient dix points sur dix. image: fairphone

Le Fairphone 4 passe facilement le test de réparation d'Ifixit et obtient dix points sur dix de la part des professionnels de la réparation d'Ifixit. Fairphone est le seul fabricant de smartphones au monde à obtenir cette note. L'Iphone 13 Pro d'Apple obtient cinq points sur dix, le Galaxy S21 Ultra de Samsung trois points sur dix.

Ces pièces peuvent être commandées ultérieurement et remplacées par l'utilisateur:

Batterie (30 francs)

Ecran (85 francs)

Couvercle arrière (20 francs)

Caméras principales (85 francs)

Caméra selfie (30 francs)

Port USB-C (15 francs)

Haut-parleur (20 francs)

Ecouteur (15 francs)

La production est-elle vraiment fair?

Premièrement, «pour chaque Fairphone vendu, nous recyclons un appareil usagé ou nous en reconditionnons un», a déclaré la directrice de Fairphone, Eva Gouwens, dans une interview accordée à Heise. L’entreprise aspire donc à une économie circulaire, mais dit elle-même que ce n'est pas encore une réalité. Dans les années à venir, «on continuera à dépendre de l'extraction de matières premières, d'une part parce que les taux de recyclage ne sont pas encore assez élevés, d'autre part parce que la demande augmente rapidement».

Une représentation simplifiée des matières premières nécessaires au Fairphone 4. graphique: fairphone

Deuxièmement, par rapport aux précédents modèles, le Fairphone 4 contient davantage de matières premières équitables, «mais nous ne parvenons pas encore à utiliser exclusivement celles-ci», précise Gouwens.

La règle est donc la suivante:



« Le smartphone le plus durable est celui que tu possèdes déjà. » Fairphone

Troisièmement, l'engagement en faveur du bien-être des travailleurs est documenté de manière transparente par Fairphone, par exemple en assurant la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement du début à la fin. Cela concerne tant les mines de matières premières africaines que les usines d'assemblage en Chine. Pour le dernier modèle, Fairphone mentionne 76 entreprises de sous-traitance (dans un document PDF). Il faut toutefois être réaliste: même Fairphone ne peut pas exclure avec certitude la présence de brebis galeuses.



Pour finir, aucun autre smartphone n'est aussi facile à réparer. Le fait que l'on bénéficie désormais d'une garantie de cinq ans et d'une assistance logicielle prévue jusqu'à fin 2027 est exemplaire. Cela incite à garder l'appareil plus longtemps et relativise le prix relativement élevé d'environ 600 francs.



Bilan



Pour Fairphone, tout l'art consiste à développer un appareil qui soit suffisamment bon pour le consommateur moyen et qui reste abordable malgré les coûts plus élevés de la production équitable et durable. Avec le Fairphone 4, cela a plutôt bien marché. Presque tous les points critiques du Fairphone 3 (et 3 Plus) ont été éliminés. Le dernier modèle est beaucoup plus rapide, mieux conçu, et l'appareil photo prend de bien plus belles photos. Sur le plan technique, il n'est pas de première classe, mais il est d'un niveau qui me suffit amplement – et ce pour plusieurs années.



Les clients qui ne veulent que le plus performant et le plus récent, ou qui sont attachés à une marque n’opteront probablement pas pour le Fairphone. Tous les autres peuvent sans hésiter faire le changement, mais devraient d'abord s'assurer que le téléphone écoresponsable n'est pas trop grand pour eux.



Et évidemment, si votre smartphone fonctionne encore, cela ne sert à rien d'acheter un Fairphone 4. La raison est simple: la plus grande charge environnementale d'un appareil électrique provient du processus de fabrication – et non pas de l'utilisation. Car malgré tous les efforts et les améliorations continues de ces dernières années, même Fairphone est loin d'avoir créé un smartphone entièrement durable.

L'objectif d'une économie circulaire (réutiliser les matières premières une fois obtenues) est encore loin d'être atteint. Mais avec le Fairphone 4, la petite entreprise du même nom donne une leçon à des géants comme Apple et Samsung. Un smartphone peut être moderne, beau et durable.



L'idée de recycler un ancien téléphone pour chaque nouveau Fairphone, ainsi que de prolonger sa durée de vie grâce à une garantie de plusieurs années et une possibilité de réparation simple est exemplaire. Compte tenu de l'extraction relativement durable des ressources, de la rémunération équitable des employés de l'usine et de l'assistance logicielle étendue, le prix semble également raisonnable.



Fairphone ne changera pas le monde à lui seul. Mais ce fabricant de niche pourrait servir d'exemple à tout le secteur si l'UE obligeait à l’avenir les fabricants de smartphones à fournir des mises à jour à leurs appareils pendant cinq ans, à les rendre plus facilement réparables et à garder des pièces de rechange en stock.