Gros dégagement de fumée à la frontière entre la France et l'Espagne. Keystone

Enorme incendie: l'autoroute entre la France et l'Espagne fermée

Encore incontrôlable, le plus gros incendie de l'été en France a ravagé quelques 12 000 hectares dans l'Aude. Un mort et neuf blessés sont à déplorer et l'autoroute A9 a été fermée dans les deux sens. Reportage.

Avec ses flammes gigantesques encore incontrôlables, le plus gros incendie de l'été en France à ce stade a fait un mort et neuf blessés, dont un grave, dans l'Aude, où le sinistre a déjà parcouru 12 000 hectares mercredi. Le premier ministre François Bayrou a prévu de se rendre sur place dans l'après-midi ainsi que François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, «dès que cela sera possible sans perturber l’action des secours mobilisés», selon le ministère de l’Intérieur.

Surplombant le front de l'incendie, à Fontjoncouse, un photographe a pu voir le feu progresser très rapidement, alors que de hautes flammes attisées par le vent rongeaient les crêtes du paysage vallonné du massif des Corbières, où de nombreux autres foyers continuent de brûler la pinède et la végétation rase.

Le feu progresse à Fontjoncouse. Image: AFP

«L'incendie est toujours très actif et la situation est toujours défavorable» en raison de la sécheresse, de la chaleur et du «vent fort et dense», a déclaré la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, Lucie Roesch.

Des pompiers intoxiqués

A Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, où une habitante âgée a été retrouvée morte dans sa maison, une odeur âcre de brûlé se dégage des hectares carbonisés à proximité, tandis qu'un hélicoptère charge de l'eau dans la rivière en contrebas du village et la largue quelques kilomètres plus loin, a constaté un journaliste.

Dans cette commune située à 30 km de Narbonne, la famille d'un autre habitant est sans nouvelles de lui, a précisé Rémi Recio, sous-préfet de Narbonne, qui a fait état également de neuf blessés, dont un grave: un civil grièvement brûlé se trouve en urgence absolue mais ses jours ne sont plus en danger à l'hôpital de Montpellier et un autre a été hospitalisé à Narbonne, tandis que sept sapeurs pompiers ont été intoxiqués par les fumées.

Depuis son déclenchement, pour une raison encore indéterminée, peu après 16h mardi à Ribaute, le feu a parcouru 12000 hectares de garrigue et de résineux sur quinze communes impactées, détruit ou endommagé 25 habitations ainsi que 35 véhicules, selon un bilan encore provisoire qui ne précise pas encore la superficie brûlée.

Un dispositif «colossal»

Interrompues pour la nuit, les rotations de quatre Canadair, deux Dash et un hélicoptère bombardier d'eau ont repris, des moyens aériens qui doivent être renforcés dans la matinée avec la mobilisation de la totalité du dispositif national de neuf Canadair et cinq Dash, a déclaré à Lucie Roesch. A l'aube mercredi, un dispositif «colossal», selon le sous-préfet, de 1820 pompiers, appuyés par 500 engins au sol, est mobilisé.

A Fabrezan, Aude Damesin, une habitante, s'est dite «triste» de voir tous ces hectares ravagés par les flammes.

«Je trouve ça dramatique de voir autant d'incendies depuis le début de l'été. C'est terrible pour la faune, la flore, pour les gens qui perdent tout» Aude Damesin

Il s'agit à ce stade du plus gros incendie de l'été en France. Fin juillet, à la moitié de la saison estivale, la Sécurité civile avait comptabilisé plus de 15000 hectares brûlés sur le territoire national pour 9000 départs de feu, principalement sur le littoral méditerranéen.

Un hélicoptère lutte contre les flammes. Keystone

Dans les villages de Lagrasse, Fabrezan, Tournissan, Coustouge, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, la solidarité s'est organisée dès mardi soir, des salles communales ont accueilli les personnes évacuées ou des sinistrés. L'autoroute A9 qui longe le littoral méditerranéen entre la France et l'Espagne a été fermée dans les deux sens entre Narbonne et Perpignan ainsi que de nombreuses routes départementales encadrant l’ensemble du secteur concerné par l’incendie, devenu extrêmement difficile d'accès.

Les habitants appelés à «rester confinés»

Plus de 2500 foyers sont toujours privés d’électricité mercredi matin et il est trop tôt pour les centaines d'habitants évacués mardi soir pour regagner leurs domiciles, a prévenu la préfecture. Les efforts des pompiers se concentrent sur le village de Roquefort-des-Corbières que le feu a atteint avant l'aube mercredi, mais ils ont réussi à l'empêcher de rejoindre l'autoroute. De l'autre côté de l'A9, deux campings avaient été évacués par précaution dans la commune touristique de La Palme.

«L'attaque se fait sur ce secteur», a expliqué la secrétaire générale de la préfecture, précisant que les soldats du feu allaient encore «traiter toutes les réactivations régulières» de l'incendie. Les autorités ont réitéré leurs consignes de sécurité à la population, appelant à «rester confinés sauf ordre d’évacuation donné par les sapeurs-pompiers» et à ne pas encombrer le réseau routier pour ne pas gêner les secours.

Miné par une sécheresse persistante qui rend facilement inflammable la végétation, le département a été placé en vigilance rouge aux feux de forêt, avec un risque «très élevé» d'incendie. Depuis juin, plusieurs incendies ont eu lieu dans l'Aude mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, aux portes de Marseille, et dans l'Hérault, notamment.

En France, quelque 24 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, selon les portails EFFIS et GWIS du service européen Copernicus, dont les données s’arrêtent au 5 août. C'est plus que la moyenne 2006-2024, mais en dessous de la moyenne 2012-2024. En termes de surface brûlée, 2025 reste pour l'instant encore loin derrière les années record 2022 et 2019. (jzs/afp)