C'est quoi JBS?

JBS, spécialisée dans les produits à base de boeuf, de poulet et de porc, est l'une des plus grosses entreprises agroalimentaires au monde. Outre le Brésil et les autres pays d'Amérique latine, elle est présente aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.