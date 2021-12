Image: KEYSTONE

«Fan de Nutella? Faites des stocks!» Une pénurie menace😢

Le marché de la pâte à tartiner se trouve en très mauvaise posture. En cause? La situation économique difficile d'un seul et même pays. Explications.

«Si vous êtes fan de Nutella, vous devriez en faire des stocks la prochaine fois que vous allez faire des courses». Cette phrase choc a été prononcée par Turgan Zülfikar, un New-Yorkais spécialisé dans l'économie turque.

Il s'explique: le pays présidé par Erdoğan connait actuellement une flambée de l'inflation (+21% d'augmentation en un an). Or, ce même pays est aussi le plus gros producteur mondial de noisettes: selon les informations du Wall Street Journal, le secteur emploie plus de quatre millions de personnes et fournit 70% de la consommation mondiale. Mais avec une monnaie qui a perdu 50% de sa valeur en un an, les producteurs se retrouvent incapables de tenir leurs engagements envers leurs fournisseurs. Ainsi, ils n'ont d'autres choix que de baisser leur niveau de production.

Et vu que le groupe Ferrero s'approvisionne principalement en Turquie pour les noisettes, la chaîne de production de Nutella risque d'être fortement impactée. Mais elle n'est pas la seule. Tous les producteurs de pâte à tartiner pourraient être touchés. Vous voilà prévenus si vous vous retrouvez nez à nez avec un rayon de pâte à tartiner maigrichon, voire complètement vide. (hkr)