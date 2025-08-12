Une paire de chaussures «On». Image: KEYSTONE

La marque fétiche de Federer n'a pas peur des taxes de Trump

La marque de chaussures de sport On a relevé mardi ses objectifs financiers pour 2025, son patron estimant que les droits de douane aux Etats-Unis n'entravent pas son ascension.

Plus de «Economie»

En dépit d'une perte nette au deuxième trimestre, le groupe suisse On Holding, lié à l'ancien champion de tennis Roger Federer, a dit viser une croissance de ses ventes d'au moins 31% en 2025 hors effets de changes, (contre 28% auparavant), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il a également augmenté ses objectifs de marges, dont sa marge opérationnelle aux alentours de 17% à 175% (contre 16,5% à 17,5%), prenant le contre-pied de ses grands concurrents.

En juillet, l'allemand Puma a réduit ses prévisions pour 2025 tandis qu'Adidas a préféré les laisser inchangées malgré un bon début d'année, jugeant qu'il ne serait pas prudent de les relever dans un environnement aussi volatil et incertain.

Hausse des prix

Martin Hoffmann, le directeur général et directeur financier de On Holding, estime toutefois que, si «toutes les étoiles ne sont pas alignées», la marque a «de nombreux leviers qu'elle peut actionner» pour affronter les droits de douane.

Le prix de certains modèles a été relevé de 10 dollars, a-t-il indiqué, mais les augmentations de prix ne sont pas le seul outil à disposition.

«Nous sommes une jeune marque, en pleine croissance» Martin Hoffmann

Martin Hoffmann s'attend à ce que le groupe gagne en efficacité, notamment au niveau des coûts de fret, au fur et à mesure de l'augmentation des volumes.

Croissance rapide en Europe et en Asie

Cette marque haut de gamme est également fortement axée sur la vente en ligne, un «segment plus rentable» où, en l'absence d'intermédiaires, «il est plus facile de digérer des coûts plus élevés», ajoute le patron de la marque.

Au premier semestre, la vente directe a contribué à près de 40% de son chiffre d'affaires, enregistrant une hausse de 48,6% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le bénéfice net de la société pour la première moitié de l'année a fondu de 87,1%, à 15,8 millions de francs, en raison d'une perte de 40,9 millions au deuxième trimestre seul, sous le poids d'effets négatifs de changes que Martin Hoffmann considère comme temporaires.

Le chiffre d'affaires a en revanche grimpé de 37,2% par rapport au premier semestre 2024, à près de 1,5 milliard de francs, dopé par sa croissance rapide en Europe et en Asie, qui prennent le relais du continent américain, son plus gros marché.

Made in Vietnam, design à Zurich

Comme plusieurs de ses concurrents, On Holding fait fabriquer ses chaussures au Vietnam et en Indonésie, même si le design se fait à Zurich. L'administration de Donald Trump a imposé une surtaxe de 20% aux produits venant du Vietnam et de 19% aux produits indonésiens. La barre a été fixée à 39% pour les produits suisses.

La marque a été créée en 2010 notamment par un champion suisse de duathlon qui s’était allié à un ingénieur de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour mettre au point un système permettant d'amortir les chocs pendant la course. Ses fondateurs avaient contacté Roger Federer après l'avoir aperçu avec un de leurs modèles au pied, et lui avaient proposé d'investir dans l'entreprise.

En 2024, le chiffre d'affaires de On Holding se montait à 2,3 milliards de francs. Par comparaison, le chiffre d'affaires de Puma atteignait 8,8 milliards d'euros et celui d'Adidas près de 23,7 milliards d'euros.

(afp/acu)