Paypal veut acheter Pinterest pour 29 millions de chihuahuas, un record

Le géant de la finance en ligne aimerait se payer le réseau social pour somme record. Le chiffre est si énorme que l'on est incapable de se le représenter: 45 milliards de dollars, mais on a quand même essayé à travers 5 exemples.

Paypal, le mastodonte du paiement en ligne, semble avoir un appétit gargantuesque. Il serait en train de négocier le rachat de Pinterest, selon Bloomberg. Des sources anonymes ont mentionné un prix de rachat potentiel d'environ 70 dollars par action du réseau social de partage de tableaux numériques.

Et c'est beaucoup? Oui. Cela signifie une hausse de 25 % par rapport au cours à l'ouverture de l'action de Pinterest mercredi. Ce qui valoriserait le roi de l'épingle en ligne à environ 39 milliards de dollars.

Si l'accord devait être conclu, il s'agirait de l'un des plus gros achats de produits Internet grand public de l'histoire récente, dépassant l'acquisition de Slack par Salesforce l'année dernière pour 27,7 milliards de dollars, relate le New York Times. Ce serait également l'une des plus grandes acquisitions pour PayPal.

Ok, c'est un record, mais en vrai, cela représente quoi 45 milliards de dollars? Bon... environ 41 milliards de francs suisse, mais encore? Voilà cinq choses que l'on pourrait faire avec cette somme 👇.

Construire 118 stades de Suisse Image: DR

Payer le courant nécessaire au jet d'eau de Genève pendant 74 000 ans D'après la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève , il coûte 510 000 francs par an. Image: sda

Déneiger La Chaux-de-Fonds pendant 8600 hivers D'après la RTS , cela coûte en moyenne 4,8 millions de francs suisses par an à la ville pour déblayer ses rues tous les ans. Image: KEYSTONE

Acheter plus de 29 millions de bébés chihuahuas Si on se base sur le prix moyen de ces boules de poils en Suisse, selon animal.ch