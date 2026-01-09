Nestlé a procédé en ce début d'année à un rappel de certains lots de différents produits de nutrition infantile BEBA et Alfamino. Image: www.imago-images.de

Nestlé fait le plus grand rappel de produits de son histoire

En rappelant des laits infantiles à l'échelle mondiale, Nestlé procède au «plus grand rappel» de produits de son histoire, ont affirmé les autorités autrichiennes.

Plus de «International»

Celles-ci évoquent plus de dix usines du géant veveysan concernées. Nestlé, contacté par l'agence AWP, n'a pas confirmé.

«Au total, le rappel concerne plus de 800 produits provenant de plus de dix usines Nestlé. Il s'agit du plus grand rappel de produits de l'histoire de l'entreprise» Communiqué du Ministère fédéral autrichien de la Santé, relayé par l'ONG Foodwatch dans le pays alpin et en France

Le géant de l'alimentaire compte notamment l'usine de Konolfingen dans le canton de Berne, spécialisée en nutrition infantile et produisant les marques BEBA Bio et Alfamino. Nestlé dispose aussi de l'usine de Boué, dans le nord de la France, qui fabrique des préparations Guigoz et Nidal.

En Allemagne, le groupe produit des laits BEBA dans l'usine bavaroise de Biessenhofen. L'alerte était partie d'un autocontrôle pratiqué de l'usine néerlandaise de Nunspeet, située à l'est d'Amsterdam.

Usines allemande et néerlandaise

Selon le réseau d'alerte agroalimentaire européen RASFF, plus de 30 pays ont reçu des produits provenant d'Allemagne, en plus de la soixantaine de pays fournis par Nestlé Pays-Bas, a pointé Ingrid Kragl, directrice de l'information de Foodwatch France.

Selon elle, «Nestlé était au courant au moins depuis début décembre d'une contamination de l'huile d'arachide utilisée pour fabriquer des produits destinés aux nourrissons.

Cette huile a été utilisée dans une dizaine d'usines Nestlé en Europe. Or ce n'est que depuis le 5 janvier 2026 que Nestlé distille les informations et les rappels au compte-goutte alors que plus de 60 pays sont concernés. C'est scandaleux», a-t-elle appuyé auprès d'AWP.

Produits de nutrition infantile

En Suisse aussi, Nestlé a procédé en ce début d'année à un rappel de certains lots de différents produits de nutrition infantile BEBA et Alfamino par «mesure de précaution en raison de la possible présence de céréulide, produite par le micro-organisme Bacillus cereus».

Cette substance a été détectée dans un ingrédient provenant d'un fournisseur et utilisé dans les lots concernés.

«Aucune maladie liée à la consommation des produits concernés n'a été signalée jusqu'à présent»

«Aucune maladie liée à la consommation des produits concernés n'a été signalée jusqu'à présent», assure Nestlé en Suisse.

En France a été lancé le 11 décembre un rappel volontaire du lait Guigoz Optipro Relais 1 (0-6 mois), commercialisé depuis octobre dernier, puis début janvier, un rappel de lait infantile en poudre de la marque Nidal, commercialisé depuis mai 2025, ainsi que d'un lait Guigoz liquide, aussi commercialisé depuis mai dernier.

Contacté par AWP, Nestlé n'a pas souhaité confirmer les usines concernées et assure être à la «recherche d'autres fournisseurs» pour les huiles en question.

(ats)