La volonté de résistance de la population ukrainienne reste intacte. Ici, des civils s'entraînent sous la supervision de professionnels en février 2026. Image: keystone

«Le peuple russe paiera un prix élevé pour son silence»

De retour d'Ukraine, la journaliste Luzia Tschirky raconte ce qui préoccupe les habitants quatre ans après le début de la grande invasion russe. Et pourquoi l'aide venue de Suisse est précieuse.

Daniel Schurter

L'ancienne correspondante de la radio-télévision suisse alémanique Luzia Tschirky continue de parcourir l'Ukraine en tant que journaliste indépendante et y entretient de nombreux contacts personnels.

Watson s'est entretenu avec elle des conséquences de la guerre menée par la Russie sur les habitants ukrainiens, et de la manière dont ceux-ci tiennent bon.

Luzia Tschirky, il y a un an, vous parliez du sentiment d'un fardeau sans fin. L'espoir de paix a-t-il laissé place à une amère acceptation d'un état de guerre permanent?

Luzia Tschirky: L'impression que la guerre pourrait durer encore longtemps s'est répandue après l'absence de percée lors de la contre-offensive ukrainienne de 2023.

«Les habitants d'Ukraine ne tablent pas sur une guerre "éternelle", mais ils ne comptent plus sur une solution rapide»

Beaucoup souhaitent des négociations. Dans le même temps, le scepticisme est grand quant à l'idée qu'elles puissent déboucher sur une paix durable. Ce scepticisme est compréhensible au regard des expériences vécues.

Qu'entendez-vous par là?

Une majorité craint que la Russie puisse attaquer à nouveau, même en cas de gel des lignes de front et malgré des garanties de sécurité. Quand on garde cela à l'esprit, on comprend pourquoi, dans les négociations actuelles, le mot «paix» résonne pour beaucoup davantage comme une possible pause que comme un point final.

«Malgré l'épuisement après quatre ans de guerre, beaucoup ne sont pas prêts à accepter des négociations à n'importe quel prix»

Vous suivez cette guerre de près depuis plus de quatre ans. Comment vos rencontres personnelles en Ukraine ont-elles modifié votre propre regard sur la résilience humaine?

Mon regard sur la résilience a changé.

«La plus grande forme de résilience consiste peut-être à trouver en soi-même l'espoir, même dans des situations qui semblent désespérées»

Celui qui parvient à trouver l'espoir indépendamment de ce qui se passe autour de lui peut résister sur la durée. Il faut la conviction qu'un avenir meilleur est possible. La résilience se manifeste dans le quotidien: dans la façon dont les gens s'occupent de leurs affaires habituelles malgré tout ce qui s'y oppose, ou dans la façon dont ils prennent des décisions alors qu'ils sont bien trop incertains de l'évolution de la situation. C'est précisément ce que j'ai constaté à maintes reprises, au fil de conversations et d'observations:

«Beaucoup maintiennent leurs routines quotidiennes. Non pas parce qu'ils veulent ignorer ou refouler la guerre, mais parce que la routine peut être une forme d'autoprotection.»

Luzia Tschirky en août 2023 en Ukraine. Elle y était correspondante de guerre pour la SRF. Image: dr

Dans vos précédents reportages, l'exigence de justice était centrale. Comment l'évaluez-vous aujourd'hui?

La justice n'est pas pour moi un sujet du passé. Sans le droit international, le concept de paix perd son sens. Si la violation de l'interdiction du recours à la force par le gouvernement russe et l'armée russe devait finalement être récompensée par des cessions de territoires, ce serait un signal envoyé aux autres Etats: la violence paie.

«Cela poserait à terme de graves problèmes, en particulier aux petits Etats comme la Suisse»

Dans un monde où seule la loi du plus fort prévaut, nous sommes livrés sans défense à ceux qui sont militairement plus puissants. Je suis donc convaincue:

«Il est dans notre intérêt le plus fondamental qu'aucun précédent ne soit établi en Ukraine»

La définition de la «victoire» a-t-elle évolué pour les habitants d'Ukraine au cours de l'année écoulée? En février 2026, s'agit-il davantage de survie pure et de préservation de la souveraineté, le cas échéant par une paix dictée par Trump, que de la reconquête complète de tous les territoires?

La «victoire» a surtout changé de sens pour ceux qui ont perdu des proches au fil de cette guerre. Oksana Rubaniak, lieutenant ukrainienne et commandante de section, a dit en substance, après la mort de son fiancé Maksym Yemets que, pour elle, il ne pourrait plus y avoir de victoire, parce que la guerre lui avait pris quelque chose qui ne reviendra jamais. Des dizaines de milliers de proches de soldats tombés au combat doivent se trouver dans la même situation qu'elle. Lorsqu'un être cher ne vivra pas la fin de cette guerre, toute fin de conflit est difficile à qualifier de victoire pour ceux qui restent.

«Car la victoire signifie au fond: pouvoir mener une vie en paix, aux côtés des gens que l'on aime»

Quand ces personnes ne sont plus là, cette vie commune ne peut plus exister. Dans cette guerre, il a toujours été question de l'existence même du pays. La reconquête complète de tous les territoires est passée à l'arrière-plan pour beaucoup, parce qu'à chaque année de guerre supplémentaire, la probabilité d'une reconquête militaire diminue.

En 2025, vous mettiez en garde contre le risque que la guerre devienne une musique de fond en Occident. Comment percevez-vous l'attention internationale actuelle, alors que l'Ukraine lutte contre l'épuisement au front et dans la société civile?

Dès le début de la guerre d'agression, j'ai redouté le jour où l'attention se mettrait à décliner. Par rapport à 2022, l'intérêt a baissé, mais à ma propre surprise, il reste relativement élevé dans la comparaison internationale. L'attention va par vagues: elle augmente lorsque de grands changements surviennent, puis retombe.

«Je comprends que les Suisses ne suivent plus les nouvelles d'Ukraine avec la même attention qu'en 2022»

Ceux qui ne sont pas contraints de les suivre voient leur vie moins directement influencée par les développements. C'est un privilège que des millions d'Ukrainiens n'ont pas. Ce qui a nettement changé au cours des derniers mois, c'est que du côté ukrainien, la déception grandit face au comportement du gouvernement américain sous Donald Trump. La confiance envers les Etats-Unis et envers l'Otan est moins grande qu'il y a encore un an. Cela influe sur la façon dont les habitants envisagent l'avenir de leur pays.

Parlons de l'indifférence de la population russe. Les fractures au sein de ce système marqué par la censure d'Etat et la répression se sont-elles approfondies?

Je crois que les fractures existent, mais qu'elles sont difficiles à voir, parce que le système en invisibilise beaucoup. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, il n'existe plus de journalisme indépendant national en Russie.

«Les fractures au sein de la société russe en deviennent moins visibles»

Les journalistes locaux jouent normalement un rôle central dans la couverture de première ligne. La couverture depuis l'étranger n'est souvent possible que grâce à un travail préparatoire. Quand ce travail fait défaut, tout le monde s'en ressent. Si vous me demandez si les fractures se sont approfondies, je peux dire qu'elles existent depuis le début de la grande invasion. Mais une évaluation sérieuse de leur évolution ne me serait possible que si j'étais autorisée à travailler sur place. Je n'obtiens plus d'accréditation du ministère russe des Affaires étrangères depuis juin 2022, et une grande partie de mes contacts a dû quitter le pays en raison des répressions ou changer de profession. Parmi les personnes en Russie avec lesquelles je maintiens encore un contact, la majorité a opté pour une forme d'«émigration intérieure». C'est compréhensible.

«A long-terme, le peuple russe paiera un prix élevé pour le silence de sa majorité»

Vous avez récemment rendu visite à des vétérans ukrainiens lourdement blessés, rentrés de la guerre. Qu'est-ce qui vous a le plus touchée lors de ce voyage?

Ce qui m'est particulièrement difficile à voir, c'est la façon dont cette guerre prive des millions de personnes, de manière immédiate et irréversible, du droit à une vie autodéterminée. Même ceux qui survivent à leur engagement au front reviennent souvent blessés.

«Je n'ai jusqu'ici rencontré aucun soldat, homme ou femme, qui soit rentré sans cicatrices physiques ou psychiques»

Racontez-nous...

J'ai rencontré, lors de ce voyage et lors de précédents, des vétérans qui, malgré leurs propres blessures, ne se lassent pas de se battre pour les autres. Volodymyr Liakh, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mon voyage en février 2026, est un vétéran de la première heure. Il était très touchant de voir comment il soutient les autres. Il rend visite aux hommes qui rentrent lourdement blessés, amputés d'un bras ou d'une jambe, et tente de les encourager à participer au football pour amputés. Fort de sa propre expérience, il sait combien la solitude peut être grande et combien le retour dans la société après un engagement au front peut être difficile.

«Voir cette compassion mutuelle, quatre ans après le début de la grande invasion et douze ans après le début du conflit, m'a profondément touchée»

Et ce sont des personnes comme lui qui rendent l'avenir de l'Ukraine possible: par leurs propres forces, mais aussi grâce au soutien venant de l'étranger, notamment par le biais d'Helvetas.

Les anciens soldats ukrainiens s'engagent également dans l'aide de voisinage. Image: keystone

La réhabilitation physique est une chose, la réhabilitation psychique en est une autre. Comment percevez-vous l'ouverture de la société ukrainienne aux sujets tels que l'état de stress post-traumatique (ESPT)? L'espace pour cette vulnérabilité existe-t-il, au milieu du combat pour l'existence nationale?

La société ukrainienne a commencé à s'ouvrir au sujet de la santé mentale déjà dans les années précédant la grande invasion. Je dirais que les hommes ukrainiens ont souvent plus de mal à parler de santé mentale que les femmes, en raison de leur éducation et de leur socialisation.

«C'est quelque chose que l'on peut observer également en Suisse»

En Ukraine, la stigmatisation liée au fait de parler de problèmes psychiques me semblait, avant la guerre, plus forte qu'en Suisse. Cela tient aussi aux héritages soviétiques et à la conception dépassée selon laquelle il faut «tout endurer», les dents serrées. Les générations plus jeunes ont également été élevées par des parents socialisés à l'époque soviétique. De tels schémas sociaux persistent pendant des décennies.

Est-ce que cela évolue?

Avec la guerre d'agression russe, beaucoup de choses ont changé. Les états de stress post-traumatique touchent énormément de personnes. Dans le même temps, le soutien psychologique manque à tous les niveaux, y compris pour les soldats.

«Le nombre de psychologues est bien trop faible au regard d'un besoin qui se chiffre en centaines de milliers de spécialistes»

Les vétérans reviennent dans un environnement qui les célèbre comme des «héros», mais le nouveau quotidien est difficile à accepter. Quels sont leurs principaux obstacles au moment de tenter de retrouver pied dans la vie civile?

Après un engagement au front, beaucoup de choses ont changé intérieurement pour les vétérans. Il ne s'agit pas d'un retour à une "ancienne vie". Un tel retour est impossible. Les transformations intérieures sont trop profondes. Dans le même temps, des choses qui fonctionnaient sans problème autrefois ne sont souvent plus possibles en raison des séquelles psychiques et physiques de la guerre.



«L'une des grandes difficultés des états de stress post-traumatique est que les personnes concernées peuvent être rattrapées à tout moment par des souvenirs traumatiques»

De l'extérieur, le comportement qui en résulte n'est pas toujours immédiatement compréhensible. Il peut arriver que quelqu'un cherche soudainement à se mettre à l'abri sous une table dans un café à cause d'un certain bruit, parce qu'un son lui rappelle des tirs. Il reste encore beaucoup à faire en matière de sensibilisation, y compris auprès des employeurs, pour qu'ils accueillent les vétérans avec compréhension non seulement lors de l'entretien d'embauche, mais aussi dans le quotidien professionnel.

Beaucoup de vétérans rentrent auprès de partenaires et de familles qui ont dû vivre sans eux pendant des années et «fonctionner» malgré un bombardement constant. Que pouvez-vous dire de ces dynamiques?

Vu de l'extérieur, de grands malentendus surgissent facilement. La pensée qui vient naturellement est: «La famille est à nouveau réunie. Maintenant, tout va aller mieux.»

«En réalité, dans la grande majorité des cas, c'est un très long chemin qui commence seulement»

Après une longue séparation, les gens doivent d'abord se retrouver. Ils doivent tenter ensemble de comprendre comment l'autre a vécu cette période, sans quotidien partagé, souvent sous des pressions radicalement différentes.

«Les expériences du front laissent des traces»

Un comportement replié sur soi, déclenché par exemple par la dépression, ou des comportements agressifs liés à un état de stress post-traumatique, ne touchent pas seulement les personnes directement concernées, mais des familles entières.



Des organisations comme Helvetas soutiennent de leur mieux la réinsertion des vétérans. Comment évaluez-vous cette forme ciblée d'aide de la société civile?

Je considère cette aide comme décisive, parce qu'elle associe deux choses que l'on sépare souvent: une vie dans la dignité est plus accessible lorsque les personnes ont des perspectives. Offrir aux vétérans une perspective à long terme n'est pas seulement central pour des raisons altruistes, mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble de la société. Laisser ces personnes seules coûtera bien plus cher à terme. Il existe donc, au-delà de la responsabilité morale, un intérêt propre de l'Etat à intégrer les vétérans.

«Cette aide à l'autonomie, soutenue par Helvetas, apporte un bénéfice immense sur le long terme»

L'aide afflue souvent immédiatement après de grandes offensives ou des catastrophes. Dans quelle mesure le financement à long terme des projets destinés à accompagner les vétérans ukrainiens pendant des années est-il assuré?

Dans une guerre, presque rien n'est «assuré». Mais en intégrant les vétérans sur le marché du travail, on pose les bases d'un changement positif durable. Dans le même temps, les besoins augmentent plus vite que n'importe quel programme. Selon les estimations, le nombre de vétérans, y compris leurs proches, pourrait atteindre cinq à six millions de personnes après la fin des combats.

«Cet ordre de grandeur illustre l'ampleur considérable des besoins en soutien à long terme»

Du côté de nombreuses organisations à but non lucratif, on comprend qu'un soutien sur plusieurs années sera nécessaire, parce que les capacités étatiques en Ukraine ne pourront pas y faire face seules. Mais cela dépend en fin de compte d'une volonté politique que l'Ukraine reçoive effectivement ce soutien.



Comment l'engagement de la Suisse en Ukraine est-il perçu? Notre rôle est-il jugé plus sévèrement en 2026 qu'il y a encore un an?

Je n'ai pas d'enquêtes représentatives sous la main pour étayer mes impressions. Je tiens donc à préciser d'emblée: ce qui suit repose sur des observations personnelles et revêt un caractère anecdotique.

«Dans le domaine humanitaire, la Suisse est reconnue»

Mais les décisions politiques sont également enregistrées en Ukraine. Lorsque le Parlement suisse assouplit fin 2025 les règles relatives au droit sur le matériel de guerre, tout en maintenant l'exclusion des livraisons d'armes à l'Ukraine, cela s'est remarqué. Et la perception de la Suisse en Ukraine en pâtit en conséquence.

«Personne ne devrait se faire d'illusions à ce sujet»

Si vous regardez l'année à venir, quelle est l'histoire en provenance d'Ukraine que nous n'avons pas encore comprise en Occident, ou que nous risquons de laisser passer?

Il existe un danger que «l'Occident» porte un regard trop subjectif sur la classe dirigeante russe actuelle. Même si Vladimir Poutine venait à signer un cessez-le-feu dans les prochains mois, cela ne signifie pas automatiquement qu'il se sentirait lié par la suite. Il y a déjà eu, bien des années auparavant, des accords de cessez-le-feu assortis de plans de paix à long terme: les accords dits de Minsk. Ceux-ci ont été pulvérisés par la guerre d'agression russe.



«Il y a donc peu de raisons d'accorder une confiance accrue au maître du Kremlin»

Si une autre personne est élue à la Maison-Blanche aux Etats-Unis, Poutine pourrait y voir à nouveau une occasion d'escalader la guerre. Ce n'est pas parce qu'il existe, de Berne à Bruxelles, un désir compréhensible de paix, qu'il faut projeter sa propre perspective sur celle des autres.