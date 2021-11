«Pendant ma campagne, lorsque je parlais de blockchain et de bitcoins, des jeunes dans la rue se sont arrêtés et m'ont demandé: "Qu'est-ce que c'est?" Bitcoin signifie une nouvelle façon de payer les biens et les services à travers le monde entier. Et c'est ce que nous devons faire - ouvrir nos écoles pour enseigner la technologie et enseigner cette nouvelle façon de penser.»

Eric Adams