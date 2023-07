Musk change (encore) les règles sur Twitter et ça énerve les internautes

Depuis ce 1er juillet, un changement de taille s'est opéré sur la plateforme Twitter. L'application limite le nombre de messages que vous pouvez lire par jour.

«Limite de taux dépassée», c'est ce message sibyllin qui s'affiche depuis plusieurs jours sur les téléphones des internautes qui scrollent leur fil d'actualité.

Certains internautes y voient une tentative d'Elon Musk pour nous forcer à nous abonner à son réseau et ainsi dépenser les quelques francs nécessaires pour acquérir le «twitter blue» - la petite coche autrefois réservée aux comptes publics et aux personnalités. De son côté, Twitter argue que cette mesure est prise pour lutter contre l'augmentation intense de trafic imputée aux IA génératives.

Ces intelligences artificielles ont besoin pour s'entrainer d'avoir accès à de grandes sources de données pour se développer et selon la déclaration d'Elon Musk cette limite arrive donc pour:

«Remédier aux niveaux extrêmes de recueil de données et de manipulation de système»

Initialement, Musk et ses équipes ont limité l'utilisateur à: 6 000 messages par jour pour les comptes vérifiés, 600 pour les utilisateurs non vérifiés, et 300 pour les nouveaux comptes non vérifiés. Mais c'était avant un volte-face dont il est coutumier où il a relevé sa limite à:

10 000 messages par jour pour les comptes vérifiés,

1 000 pour les utilisateurs non vérifiés,

500 pour les nouveaux comptes non vérifiés.

Dans la même veine, Twitter empêche maintenant également de voir ou lire un tweet sans être inscrit sur la plateforme.

Toutefois, pour Kareem Carr, docteur en sciences de la donnée à Harvard, une autre raison pourrait expliquer ce changement. Le chercheur indique que «cette décision de limiter le nombre de lectures journalières serait plutôt liée au fait que Twitter a arrêté de payer son abonnement à Google Cloud» pour le faire héberger ailleurs. Le signe, selon lui, que:

«Twitter pourrait être beaucoup plus proche de la mort que la plupart d'entre nous ne le pensent»

Peu importe les raisons à l'origine de ce changement surprise, il n'empêche que les utilisateurs de Twitter le vivent mal. A l'image de ce compte parodique qui ironise:



La question reste de savoir combien de temps les millions d'utilisateurs resteront fidèles au réseau à l'oiseau bleu.

Des extensions pour contourner les limitations

Et pour les plus motivés, quelques solutions existent pour contourner la restriction d'Elon Musk: des extensions pour revenir à la version de Twitter de 2015. Intitulées «OldTwitter», ces extensions permettent de faire revenir le flux en ignorant les limitations mises en place.

Pour installer OldTwitter, voici les liens à suivre pour:



(hun)