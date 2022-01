Microsoft se paie vos jeux vidéos préférés pour quelques milliards de dollars

Call of Duty, World of Warcraft et CandyCrush... Microsoft se fait plaisir en rachetant l'éditeur de nos jeux vidéos préférés. image:keystone

Activision Blizzard, l'éditeur de jeux vidéo mondialement connus comme Call of Duty, World of Warcraft et CandyCrush est tombé entre les mains de Microsoft... pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars.

Une affaire juteuse pour Microsoft, comme elle l'écrit elle-même dans un communiqué publié mardi. A l’issue de la transaction:

«Microsoft deviendra la troisième société de jeux vidéo du monde en matière de chiffre d’affaires»

Microsoft, qui commercialise la console Xbox et possède plusieurs studios de développement, va ainsi devenir le troisième plus gros acteur de l'industrie, derrière le Chinois Tencent et le Japonais Sony, fabricant de la PlayStation.

Depuis l'annonce, l’action d’Activision s’est envolée de plus de 37% à Wall Street. Si la transaction est confirmée, il s'agira de la plus grosse acquisition du secteur des jeux vidéo, très loin devant le rachat de Zynga par Take-Two pour 12,7 milliards de dollars annoncé la semaine dernière. C'est aussi la plus importante acquisition réalisée par le groupe informatique.

Mais ça ne va pas fort pour Activision Blizzard...

Editeur de plusieurs jeux vidéo bien connu du grand public, comme Call of Duty, World of Warcraft et CandyCrush, le géant américain traverse une période difficile.

Il est accusé d'avoir laissé se développer une culture d'entreprise sexiste en n'ayant pas suffisamment sévi contre des cas d'agression et de harcèlement sexuels.

L'entreprise a été secouée par plusieurs accusations en octobre 2021. Elle avait alors annoncé, dans un courriel envoyé à ses employés, le licenciement d’une vingtaine de personnes. Une vingtaine d'autres avait écopé de sanctions. (mbr)