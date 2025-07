L’Europe réarme face au retrait des Etats-Unis Image: watson

Voici la stratégie européenne pour financer son réarmement massif

Face à la guerre en Ukraine et au retrait américain, l’Europe relance son réarmement tout en cherchant à préserver sa stabilité économique.

Marc Guyot / the conversation

Un article de The Conversation

Après des décennies de désarmement progressif justifié par l'illusion d'une paix universelle durable, l'Europe amorce un revirement stratégique majeur. Aux yeux de la plupart des gouvernements en place – et même si les opinions publiques ne sont pas toujours sur la même longueur d'ondes –, la guerre en Ukraine, la montée des menaces hybrides et le désengagement de Washington ne laissent aux Etats européens d'autre choix que de s'engager résolument dans un effort de réarmement s'ils veulent peser sur les affaires du monde.

Pour y parvenir, les Etats membres de l'Union européenne doivent pouvoir financer ces nouvelles dépenses militaires sans compromettre la stabilité macroéconomique, tandis que les entreprises du secteur de la défense doivent avoir accès à un financement non discriminatoire pour soutenir leur développement.

Moins d'argent pour la guerre, plus pour le social

La chute de l'empire soviétique dans les années 1990, combinée aux nouveaux atours d'une Chine communiste drapée en commerçant pacifiste, a nourri le discours des «dividendes de la paix», qui a eu une forte résonance en Europe et dans d'autres pays démocratiques.

En effet, ces trente dernières années, les dirigeants des Etats membres de l'Union européenne (UE) ont bel et bien mis la main sur les fonds libérés par la réduction des dépenses militaires pour financer des dépenses sociales de toute sorte.

De surcroît, une lecture dogmatique des critères de l'investissement ESG a mis la base industrielle de défense au même rang que les producteurs d'énergie fossile, contribuant ainsi à son dépérissement. La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), au moyen de l'article 9 qui définit les objectifs d'investissement durable (2021) et la taxonomie verte (2020) qui définit les activités compatibles avec les objectifs environnementaux de l'UE, a déterminé de manière assez restrictive le domaine d'exclusion des investissements (armes interdites par convention internationale). Petit à petit, les banques et les fonds d'investissement ont exclu de plus en plus d'entreprises du secteur de la défense pour éviter toute critique a posteriori.

Depuis 2022, l'urgence

Si l'invasion de la Crimée en 2014 n'avait pas suffi, l'attaque à grande échelle contre l'Ukraine déclenchée en février 2022 et l'attitude ouvertement hostile adoptée par la Russie à l'égard des pays d'Europe – cyberattaques, désinformation, espionnage industriel, corruption? – ont eu l'effet d'un électrochoc. Et la volonté de désengagement des affaires européennes proclamée par Donald Trump lors de son premier mandat, et réaffirmée de date récente, a rendu la menace russe encore plus inquiétante.

Depuis 2022, les attitudes, les diagnostics et les faits confirment une certaine prise de conscience des Européens quant à leur dénuement militaire et à l'urgence d'un rétablissement. Dans ce domaine, le politique joue certes un rôle fondamental, mais il s'agite dans le vide sans une base économique crédible.

Des dépenses militaires en hausse

Le réarmement envisagé est extrêmement coûteux. Entre 2021 et 2024, les dépenses totales des Etats membres de l'UE en matière de défense ont augmenté de plus de 30%. En 2024, elles ont atteint un montant estimé à 326 milliards d'euros, soit environ 1,9% du PIB de l'UE (chiffres de la Commission européenne). En 2024, 17 pays de l'UE ainsi que le Royaume-Uni avaient atteint la barre des 2% de dépenses militaires, la Pologne surpassant tous les autres avec 4,1% (données de l'Otan).

Le revirement stratégique de l'Allemagne va dans le sens de cette évolution européenne. Initié par Olaf Scholtz, il a été renforcé par le nouveau chancelier Friedrich Merz, qui a maintenu au gouvernement l'ancien ministre de la défense, Boris Pistorius, avec l'objectif clair de faire de l'Allemagne la principale puissance militaire conventionnelle européenne.

Le gouvernement allemand envisage d'augmenter rapidement les dépenses militaires à 3,5 % du PIB, pour un total d'environ 600 milliards euros sur dix ans, et de porter les effectifs de 181 000 à 231 000 militaires en 2031. En France, Emmanuel Macron propose d'augmenter graduellement la dépense militaire à 3% du PIB à l'horizon 2030, pour atteindre 100 milliards euros par an.

Au prochain Sommet de l'Otan des 25 et 26 juin (La Haye, Pays-Bas), plusieurs pays de l'UE s'apprêtent à s'engager sur une dépense militaire à 3,5% du PIB, complétée par 1,5% d'investissement en infrastructures. Dans ce contexte dynamique, se pose la question du financement de cette nouvelle ambition.

La Commission européenne au soutien

La guerre en Ukraine a eu pour effet de réduire les divergences entre des gouvernements des pays de l'UE obsédés par leurs intérêts nationaux respectifs et une Commission européenne indifférente à ces derniers.

En mars 2024, la Stratégie pour l'industrie européenne de la défense définit avec précision les défis auxquels les pays de l'UE sont confrontés et propose un cadre modernisé pour soutenir la base industrielle de défense, renforcer la coopération et créer de nouvelles possibilités de financement.

Un an plus tard, la Commission publie le Livre blanc de la défense européenne, un ample programme d'action visant à accélérer la préparation à la guerre des forces armées et du secteur industriel de la défense des pays de l'Union. Associée à ce document programmatique, l'initiative ReArm Europe (mars 2025) a créé les conditions pour mobiliser 800 milliards d'euros publics supplémentaires pour le secteur de la défense.

Qu'est-ce que cela signifie?

Concrètement, la Commission européenne a autorisé les États membres à dépasser jusqu'à 1,5 point de pourcentage le seuil des 3% de déficit (par rapport au PIB), si la hausse était expliquée par des dépenses de défense, soit une enveloppe maximale de 650 milliards d'euros. Si cette mesure est intéressante pour les pays à faible endettement et dont les finances publiques sont plus ou moins à l'équilibre, elle sera peu applicable dans ceux – comme la France ou l'Italie – qui peinent à réduire le déficit public et inquiètent les investisseurs.

Une nouvelle facilité d'emprunt – Security for action for Europe (SAFE) – a été créée au même moment, avec une enveloppe de 150 milliards d'euros, pour lever des fonds sur les marchés et les investir sous forme de prêts bonifiés pour le secteur de la défense. L'essentiel des fonds sera consacré aux achats communs (réalisés par au moins deux pays), à l'instar de l'achat de vaccins durant la période du Covid. La provenance des armements constituera une contrainte importante puisqu'ils devront être produits prioritairement en Europe.

En outre, la Commission a constaté qu'une grande partie (50 %) des fonds européens destinés à la lutte contre la crise du Covid par l'initiative NextGenerationEU n'a pas été utilisée et que le nombre de projets soumis à financement se tarit. Les fonds encore disponibles pour environ dix-huit mois représentent 154 milliards d'euros de dotations et 180 milliards d'euros de prêts bonifiés. Dernière impulsion: le 4 juin, la Commission européenne a proposé d'autoriser l'utilisation de ces fonds en complément des investissements nationaux dans des projets de défense et de développement du réseau satellitaire.

Acteur important du financement public-privé en Europe, la Banque européenne d'investissement a abandonné, en mars 2024, ses règles curieuses lui interdisant d'investir dans le secteur de la défense. Depuis le début de l'année, elle s'engage fermement dans ce type de projets, avec plusieurs milliards d'euros de crédits.

Enfin, la Banque centrale européenne (BCE) se distingue d'autres banques centrales par un engagement fort en faveur du financement vert. A ce jour, la BCE ne semble pas souhaiter apporter une impulsion comparable au financement du secteur de la défense. Récemment ; elle a apporté un soutien du bout des lèvres à la mutualisation des dépenses à travers des initiatives européennes, par la voix de son vice-président Luis de Guindos.



Au vu des annonces et des postures, les pouvoirs publics semblent globalement avoir enfin pris la mesure des dépenses à engager.

Des investisseurs privés moins réticents?

Qu'en est-il des entreprises européennes de défense, censées répondre aux nouveaux besoins des armées en équipements et en munitions? Ont-elles réellement accès à un financement de marché à la fois aisé et non discriminatoire?

Dans un monde où les promesses politiques sont tenues, les budgets alloués à l'équipement de la défense se traduisent par des commandes fermes. Une fois les carnets de commandes remplis et les contrats de long terme signés, les entreprises ne devraient, en théorie, rencontrer aucune difficulté à se financer sur les marchés. Elles doivent en effet lever des capitaux pour accroître leur capacité de production, développer des technologies de pointe et investir dans la recherche et développement. En France, le besoin en fonds propres supplémentaires est estimé à 5 milliards d'euros.

Il y a encore beaucoup à faire pour que l'épargne européenne permette aux entreprises de défense de se développer. En effet, plusieurs verrous doivent être supprimés. Il a fallu presque trois ans de guerre aux frontières de l'Europe pour que la perception « incompatible avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) » soit graduellement levée en ce qui concerne le secteur.

Longtemps réticentes à investir dans le secteur de la défense pour des raisons de risque d'image, d'incertitudes réglementaires et d'autres risques cachés, les banques européennes commencent à s'y intéresser. La Deutsche Bank vient de mettre en place une équipe consacrée au secteur européen de l'armement. Commerzbank et la banque italienne UniCredit ont augmenté leur participation au secteur de la défense et s'engagent dans les émissions de dette des firmes de la défense. Selon la Fédération bancaire française, mi-2025, les six plus grandes banques françaises soutiennent les entreprises de défense à hauteur de 37 milliards d'euros, une hausse importante depuis 2021. Cela dit, il n'est pas exclu que, en comparaison de leurs homologues états-uniennes, les grandes banques européennes souffrent d'un déficit de compétences en matière d'évaluation des dossiers relatifs à l'industrie de la défense.

L'armement rapporte

Bon nombre d'entreprises européennes de l'armement sont cotées. La dynamique de leur capitalisation boursière témoigne du changement d'ère. En cinq ans, l'indice Stoxx – Europe Total Market Aerospace & Defense a vu sa valeur multipliée par 4 (au 13 juin 2025). La hausse la plus spectaculaire est celle du géant de l'industrie allemande Rheinmetall, dont la capitalisation a été multipliée par 20 depuis le début de la guerre en Ukraine. Safran, Leonardo, Thales et d'autres sociétés cotées ont également connu une forte croissance, quoique moins spectaculaire.

Signe du bon fonctionnement du marché des actions, plusieurs fonds indiciels, les Exchange-Traded Fund (ETF) Defense Europe, ont commencé à voir le jour (chez WidsomTree, VanEck et Amundi). WidsomTree a généré autour du lancement une collecte d'un milliard d'euros.

Si les grands groupes semblent bien tirer leur épingle du jeu, les PME et TPE rencontrent, quant à elles, davantage de difficultés. Le Livre blanc de la défense européenne (mars 2025) souligne que l'accès au financement demeure une préoccupation majeure pour 44% des PME du secteur, un taux bien plus élevé que pour les PME civiles. Des politiques publiques visant à soutenir ce segment devraient ainsi renforcer l'attractivité du secteur pour les financements privés, encore trop limités.

Initiative intéressante, en France, la Banque publique d'investissement (Bpifrance) compte mettre en place un fonds d'investissement dans des sociétés non cotées de la défense, y compris les TPE, ouvert aux particuliers, pour une enveloppe de 450 millions d'euros. Cette action, relativement modeste, complète une ample panoplie d'investissement défense mis en place par cette organisation.

Un enjeu très clair

Le retour de la défense comme priorité stratégique pour l'Europe impose une réponse financière à la hauteur de la reconstruction de sa base industrielle. Il ne s'agit plus seulement de dépenser, mais d'orienter l'épargne, d'adapter les règles budgétaires et de bâtir des instruments communs efficaces. Sans un financement structuré, prévisible et compétitif, le sursaut militaire européen restera un vœu pieux.

L'enjeu est clair: transformer la puissance économique et financière du continent en puissance de défense crédible, à même de dissuader les agresseurs potentiels.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original