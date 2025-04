Panne massive de courant: la piste d'une cyberattaque écartée

Attaque au couteau dans un lycée en France: un mort et des blessés

L'électricité a été rétablie à plus de 99% en Espagne continentale, a également annoncé le gestionnaire du réseau électrique espagnol.

L'électricité revient en Espagne et au Portugal après la panne massive

Alors que le mystère plane sur les causes de la panne d'électricité qui a touché la péninsule ibérique, le gestionnaire du réseau électrique espagnol assure n'avoir détecté «aucune intrusion» dans ses systèmes de contrôle.

Le combat de l'ex-détenu le plus célèbre de Suisse a duré 38 secondes

En Suisse, l’immobilier va mal et ça ne fera qu’empirer

Ils se sont régalés après les funérailles du pape

Le deuil n'a pas réussi à couper l'appétit de plusieurs dirigeants mondiaux, après l'enterrement de François, ce samedi, à Rome. De Joe Biden à Giorgia Meloni, voici ce que certains hauts dignitaires ont avalé une fois la cérémonie terminée.

Tristesse ou pas, les longues cérémonies, ça creuse. Surtout quand on est en Italie. Surtout quand on est à Rome. Il fallait donc plus qu'une longue procession de 6 kilomètres dans la Ville éternelle pour convaincre Joe Biden de faire l'impasse sur son lunch.