L'électricité rétablie progressivement en Espagne et au Portugal

Arrêt automatique des centrales nucléaires.

Le Conseil de sécurité nucléaire (CSN) espagnol a annoncé lundi qu'en raison de la panne géante d'électricité, quatre centrales nucléaires se sont automatiquement arrêtées, les réacteurs fonctionnant désormais grâce aux générateurs diesel de sauvegarde.Suite à la coupure de l'alimentation en électricité «les réacteurs des centrales qui étaient en service (Almaraz II, Ascó I et II, Vandellós II) se sont automatiquement arrêtés - conformément à leur conception - et leurs générateurs diesel de sauvegarde ont démarré et maintiennent les centrales dans un état sûr», a dit le CSN dans un communiqué. «Cet événement n'a eu aucun impact sur les travailleurs, le public ou l'environnement», assure le CNS, précisant avoir «activé son organisation d'intervention d'urgence en mode surveillance».