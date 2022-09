Les Britanniques lancent la semaine d'adieux à leur reine Elizabeth II

Après la cérémonie religieuse, le roi Charles III doit recevoir la première ministre indépendantiste écossaise, Nicola Sturgeon, et se rendre avec la reine consort au Parlement local pour une séance de condoléances. (ats/jch)

Lors de la cérémonie religieuse qui suivra, la couronne d'Ecosse, en or massif, sera déposée sur le cercueil. La dépouille de la reine restera exposée dans la cathédrale pendant 24 heures.

Le cercueil doit quitter le palais de pierre en début d'après-midi, à 14h35 pour rejoindre la cathédrale Saint-Gilles. La foule devrait voir le roi et la reine consort puisque ces derniers marcheront tous deux derrière le corbillard, tandis que les autres membres de la famille royale suivront en voiture, pendant la procession d'une demi-heure sur un peu plus d'un kilomètre.

†La Reine 5/5†: 75 ans d'amour entre la «petite saucisse» et sa «putain d'amibe»

En attendant les funérailles d'Elizabeth II le 19 septembre, son fils, le tout nouveau roi Charles III, 73 ans, s'installe comme monarque, avec la lourde tâche de succéder à sa mère si populaire dans un contexte de crise sociale grave et de divisions au Royaume-Uni, mais aussi de contestation face au passé colonialiste dans ses 14 autres royaumes.

† La Reine 1/5 †: Comment elle a délaissé «fêtes et bronzage» pour le trône

Dans la capitale écossaise, des dizaines de milliers de personnes ont accueilli dimanche après-midi le corbillard sous les cris de «Soyez bénie», signe de la ferveur du peuple britannique pour celle qui a régné pendant plus de 70 ans, avant de s'éteindre à l'âge de 96 ans, deux jours après avoir intronisé son 15e chef de gouvernement.

Les Britanniques vont sans doute être nombreux à se presser à la cathédrale Saint-Gilles pour tenter de rendre hommage au plus près à leur souveraine, au vu du nombre de personnes qui se sont rassemblées la veille le long du parcours du cortège funéraire pour applaudir, pleurer ou lancer une fleur sur son passage.

