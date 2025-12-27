Max Verstappen est contraint de céder son numéro un. image: Getty

La F1 change ses règles pour Max Verstappen

Dépossédé de son titre mondial, Verstappen n’arborera pas le numéro 1 la saison prochaine. Ni son ancien numéro, le 33, deux évolutions du règlement lui ayant permis de sélectionner son chiffre fétiche.

Il y a quelques semaines, Max Verstappen a cédé son titre de champion du monde à Lando Norris. Cela signifie qu’il a aussi perdu le chiffre 1 qu’il arborait sur sa monoplace, un privilège réservé au vainqueur du dernier exercice, et que Norris a accepté pour la saison prochaine.

En temps normal, Verstappen aurait dû reprendre le 33 qui le caractérisait à ses débuts en F1. En effet, depuis 2014, chaque pilote doit choisir un numéro lorsqu’il obtient un volant et le conserver tout au long de sa carrière. Seule exception, donc: le titre de champion du monde, qui autorise temporairement le port du 1.

Max Verstappen souhaitait endosser son numéro fétiche, le 3, lors de son arrivée dans la catégorie reine. Or celui-ci était déjà attribué à Daniel Ricciardo. Le Néerlandais s’était donc tourné vers le double trois, «pour deux fois plus de chance», comme il l’a souvent répété. Il renoncera toutefois au 33 au profit du 3 la saison prochaine, les règles ayant été assouplies pour 2026.

«Mon numéro préféré a toujours été le 3, à l'exception du 1. Maintenant, on peut changer. Ce sera le numéro 3. C'était très bien avec le 33, mais je préfère un seul 3 plutôt que deux» Max Verstappen à Viaplay

Désormais, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) autorise les pilotes à changer de numéro au cours de leur carrière. «A priori une seule fois», précise le portail spécialisé Nextgen-Auto.com.

Verstappen et sa casquette estampillée 33 en 2020. image: Getty

Cependant, la règle qui permet à un pilote de conserver son numéro pendant deux ans après son départ de la F1 reste en vigueur. La dernière course de Daniel Ricciardo remontant au 22 septembre 2024, Verstappen n’était théoriquement pas autorisé à reprendre le 3 avant l’automne prochain.

Mais une ligne a été ajoutée au règlement: en cas d’accord avec le pilote retraité, la règle des deux ans peut être outrepassée. Ricciardo n’ayant pas l’intention de revenir en F1 et étant un ami de Verstappen après leurs années communes chez Red Bull, il n'a visiblement eu aucun mal à céder son numéro à un pilote de la trempe du Néerlandais. Max Verstappen arborera donc le 3 sur la grille l’an prochain.