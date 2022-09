Des nuages qui évoquent... qui évoquent qui? dr

Elizabeth II

Que voyez-vous dans ces nuages? Pour les British, c'est évident

Spoiler alert, oui, je sais, c'est écrit «Elizabeth II» juste à côté du titre. Mais je vous pose la question quand même, vous la voyez aussi partout, vous?

En période de deuil, on s'est tous déjà raccroché à des petits signes supposément envoyés par le défunt pour essuyer nos petites joues trempées de larmes. «Je suis triste, Pépé est mort, mais ce matin, j'ai fait tomber mon café et la tache ressemblait à sa moustache, c'est fou, hein?»

Eh bien force est de constater que les Britanniques ne dérogent pas à la règle. Il y a d'abord eu le double arc-en-ciel au-dessus de Buckingham Palace, jeudi après-midi, alors que la Reine poussait son dernier soupir dans son château de Balmoral. Les Londoniens et les touristes ont vu dans ce phénomène météo une sorte de coucou de la Reine. C'est vrai qu'un mélange de pluie et de soleil, à Londres, c'est très inédit.

Trop beau.

Petit rappel de comment ça marche, ce truc coloré: pluie + soleil = arc-en-ciel. Image: EPA

Les photos du ciel tout triste et de ses jolis arcs-en-ciel ont fait le tour des internets. Mais les British sont allés encore plus loin en voyant carrément leur défunte souveraine dans les nuages. Certains d'entre eux ont publié les photos sur les réseaux sociaux avec une anecdote bouleversante, comme: «J'étais sur un parking et Sa Majesté est apparue comme par magie!» Outre-Manche, la presse s'est emparée de ces phénomènes «magiques» et «qui ressemblent à la Reine».

The Independent est fébrile:

Metro est très fébrile:

La palme de la fébrilité revient au Daily Mail, qui voit des nuages élisabéthains partout:

Parmi les nombreux nuages élisabéthains, c'est celui-ci qui a le plus été partagé sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Selon les internautes, on reconnaît aisément la Reine, coiffée d'un chapeau. Selon mon collègue Alberto, c'est un champignon nucléaire. Mmhh...

Image: dr

Et vous, vous voyez quoi? Clairement la Reine! GOD SAVE THE QUEEN! Un champignon (nucléaire ou pas, d'ailleurs).

Il y a aussi cette photo. Selon la presse britannique et l'internaute qui a immortalisé ce nuage, il s'agit encore de la reine Elizabeth... Ah?

Je vous repose la question, vous voyez quoi? Quelle question, c'est Sa Majesté, of course! C'est cet affreux bébé ange emoji... 👼🏼👼🏽👼🏿

Sur celle-ci, il faut vraiment avoir de l'imagination. Autant les deux autres, OK, en fermant un œil, mais alors là... Vous la voyez?

Reine ou pas reine? Si, si, on voit le visage de la Reine. Avec beaucoup de mauvaise foi. Alors là, c'est un nuage qui ne ressemble même pas à un nuage...

Bon, on dit ça, on se moque tendrement des Britanniques qui s'émeuvent de voir des nuages élisabéthains dans leur ciel (faites péter Twitter plutôt si vous voyez le soleil en forme de soleil) mais nous aussi, on a vu des signes de la reine Elizabeth jeudi soir...

Nous aussi, on a fait les fébriles...

Long live les arcs-en-ciel royaux et les nuages en forme de Queen!

