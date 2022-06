Elizabeth II

Retour en images sur le jubilé de platine de la reine d'Angleterre

70 ans de règne, ça se fête! Le 2 juin 2022, le Royaume-Uni débute ses 4 jours de festivités pour célébrer la montée sur le trône d'Elizabeth II en 1952.

Jusqu'au 5 juin 2022, le Royaume-Uni célèbre le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, montée sur le trône le 6 février 1952: 70 ans de règne, une durée inédite pour un souverain. Pendant 4 jours déclarés fériés, la fête est à l'honneur.

Pour rendre hommage à la reine, le rassemblement militaire Trooping the Colour ceremony, a réuni plus de 1450 soldats, 400 musiciens et 200 chevaux devant le palais de Buckingham.

Que la fête commence! Image: Keystone

Les Grenadier Guards lors de la première des quatre journées de célébration du Jubilé de Platine de la reine. Image: Keystone

Le lévrier irlandais «Turlough M» défile lui aussi. Il est la mascotte du régiment des Irish Guards, la petite unité militaire nord-irlandaise.

A dos de cheval: Charles, le Prince de Galles (à droite) et William, le Duc de Cambridge (à gauche). Image: Keystone

Et en carrosse: le Prince George, le Prince Louis et la Princesse Charlotte... Image: Keystone

Suivis par leur mère Kate Middelton, Duchesse de Cambridge et Camilla Shand, la femme du Prince Charles et la Duchesse de Cornouailles. Image: Keystone

Passé le défilé, le sérieux de Louis n'aura pas duré longtemps! Image: Keystone

Celui de George non plus Image: Keystone

La foule est venue nombreuse célébrer le règne de sa reine. Image: Keystone

Mais elle est apparemment trop bruyante pour Louis! Image: Keystone

Ça n'aura pas empêcher le reste de la famille de profiter du défilé aérien...