Elizabeth II

Le cercueil de la reine était couvert d'objets: voici ce qu'ils signifient

C'est une loooongue liste d'objets qui ont été déposés sur le cercueil de Sa Majesté la Reine, avant sa mise en terre et sa quête bien méritée du repos éternel. Au menu: diamants, métaux précieux et symboles centenaires. On vous décrypte le pourquoi du comment.

Vous vous en doutez, les royales obsèques d'Elisabeth II diffèrent un peu dans l'art et la manière de celles du commun des mortels. Et pas seulement parce qu'elles ont réuni quelque 2000 invités triés sur le volet, parmi lesquels Emmanuel Macron et Joe Biden.

Mais aussi, et surtout, parce que ces funérailles impliquent un décorum complexe, méticuleux et très précis. Peut-être faites-vous partie de ces observateurs affûtés, qui se sont demandé pourquoi le cercueil de la Reine est recouvert d'un tel attirail.

Le jour J des funérailles, c'est tout juste si ce cercueil n'a pas disparu sous les ornements. Petit passage en revue des nombreux objets très importants que l'on a pu observer.

Mais d'abord, un peu d'histoire! Haha, vous croyiez réellement lire un article sur une couronne et les symboles, sans passer d'abord par l'indispensable étape historique?! C'est manqué, bande de cancres. Les ornements disposés sur le cercueil de la Reine sont des «regalias», un ensemble d'objets représentatifs du pouvoir et de la royauté. Depuis le XIIe siècle au moins, on ressort tout cet attirail des placards à l'occasion des évènements importants, lorsque le souverain devait apparaître «en majesté». A l’époque où les rois d’Angleterre possédaient encore moult possessions en France et y passaient de longs séjours, ils emportaient même dans leurs bagages tous les regalias dont ils avaient besoin. Ceux utilisés actuellement par la monarchie britannique sont les mêmes depuis 1661, année du rétablissement de la monarchie au Royaume-uni.



Une lettre du prince Charles

Avez-vous également remarqué cette lettre déposée au sommet de la composition florale sur le cercueil? Il s'agit d'une petit mot écrit par le roi Charles III à sa mère: «En mémoire affectueuse et dévouée. Charles R.»

Quant à la couronne de fleurs, taillées dans les jardins des résidences royales, elle contient des feuilles de romarin, de chêne anglais et de myrte - la même plante qui figurait dans le bouquet de mariage de la reine, lorsqu'elle a épousé Philip.

L'étendard royal

Il ne vous a pas échappé que le cercueil est richement emballé dans un drapeau aux joyeuses couleurs jaune, rouge et bleu. Il s'agit de l'étendard royal, qui représente l'intégralité du Royaume-Uni: Angleterre, Ecosse, Irlande.

L'étendard se compose de quatre parties: les lions d'or sur fond rouge représentent l'Angleterre. Le lion rouge sur fond or incarne l'Ecosse. La harpe sur fond bleu, elle, l'Irlande. image: wikipedia

Voici l'étendard royal qui flotte pensivement dans le vent. image: sda

La couronne impériale

Pour votre gouverne, les regalias de la monarchie britannique comptent en tout et pour tout quatre couronnes différentes. Logique. Toutes seront utilisées au cours des funérailles. Mais la seule à être posée directement sur le cercueil est la couronne dite «impériale», l'«Imperial State Crown». Fabriquée en 1937, c'est celle qui a été portée par Elizabeth lors de son couronnement en 1953. La voilà!👇

Accrochez votre ceinture, c'est le moment du fameux listing des pierres précieuses! Cette pompeuse couronne violette compte pas moins de 2 868 diamants, 269 perles, 17 saphirs et 11 émeraudes.... pour un poids total d'environ 2 kilos. En 2015, Elizabeth a plaisanté à ce sujet dans un documentaire de la BBC:

«Vous ne pouvez pas baisser la tête pour lire votre discours, vous devez élever le texte, sinon vous risquez de vous briser le cou»

Fun fact: les joyaux de la couronne ont eu une vie mouvementée. Outre le fait qu'ils ont failli être dérobés à d'innombrables reprises au cours des 500 dernières années, ils ont notamment été planqués dans une boîte à biscuits pendant la Seconde guerre mondiale. Ladite boîte a été enterrée sur le terrain du château de Windsor pour éviter que les précieux cailloux ne tombent entre les mains des nazis. L'histoire ne dira pas s'il s'agissait de shortbreads.

Le sceptre du souverain

D'un longueur de 92 centimètres, voici l'indispensable manche du roi, le très célèbre «sceptre à la croix». Avec ses «333 diamants, 31 rubis, 15 émeraudes, 7 saphirs, 6 spinelles et une améthyste composite», autant dire qu'il n'a rien à envier à la pompeuse couronne impériale violette.

Contrairement aux apparences, le monarque ne s'en sert pas pour frapper ses valets de chambre quand ils tardent à servir le thé. Le sceptre n'a qu'une fonction symbolique: représenter «le pouvoir du monarque dans le monde séculier» et «son pouvoir temporel en tant que chef de l'Etat».

Autre anecdote pour briller en société: en 1910, le sceptre à la croix a été retravaillé pour accueillir le Cullinan I, le plus gros diamant taillé à blanc au monde (il pèse 106 grammes, ben voyons).

L'orbe

Last but not least: l'orbe royal! Cette jolie sphère en or, aussi lisse et appétissante qu'une boule Lindt, a été fabriquée en 1661, à l'occasion du sacre de Charles II.

Lui👇 Regardez, l'orbe est là, dans sa main droite! image: wikipedia.org

A quoi donc peut bien servir cette jolie boule creuse, richement garnie de «saphirs, rubis, émeraudes, améthystes, diamants, perles et émail»? Là encore, son rôle est juste symbolique. L'orbe représente le monde, tandis que la croix placée au sommet incarne l'autorité du roi et de la Chrétienté. Notez les trois bandes de bijoux successives: elles représentent les trois continents du monde (à l'époque de sa fabrication, on ignorait encore l'existence des deux autres).

Une journée riche en symboles

Outre ces objets symboliques, les funérailles d'Elizabeth seront truffées d'autres signes monarchiques: la procession funèbre passera devant de nombreux bâtiments et lieux mythiques, avec coups de canon en fond et parades militaires en guise d'agréments. La journée s'achèvera à la chapelle Saint-George, où la Reine sera la onzième monarque britannique à être inhumée, rappelle le Washington Post. Son cercueil sera placé dans une petite annexe à côté de la voûte royale, en compagnie de ceux de ses parents et des cendres de sa sœur cadette, la princesse Margaret. Finalement, le cercueil de Philip sera déplacé du caveau royal et placé à côté de celui de sa compagne de 73 ans, enfin réunis pour l'éternité.