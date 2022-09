Le cercueil de la reine est très lourd et il y a une bonne raison

Toujours selon BFMTV, qui cite le Times, la société de pompes funèbres londonienne Leverton and Sons, qui s'occupe des funérailles, expliquait «ignorer quand et par qui ont été fabriqués les cercueils» , dont elle a hérité en 1991 en commençant à travailler avec Buckingham.

Selon les explications du quotidien britannique Times, cette doublure de plomb permet de rendre le cercueil hermétique, puisqu'il sera déposé dans une crypte et non mis en terre. La dernière demeure de la monarque serait en effet le Mémorial du roi George VI, au château de Windsor, où reposent ses parents et sa sœur Margaret.

Il faudra huit hommes pour porter la dépouille de la reine jusqu'à la cathédrale d'Edimbourg, ce lundi 12 septembre. Et pour cause: son cercueil est fabriqué dans du chêne anglais doublé de plomb , tout comme celui de son époux le prince Philip, mort en avril 2021.

Si sa mort a déclenché une immense vague d'hommages dans le monde, le monde entier ne pleure pas Elizabeth. C'est notamment le cas sur le continent africain, qui panse encore les plaies du colonialisme de la Couronne britannique.

Sens aigu du devoir et charisme obligent, Elizabeth II a joui d'une extraordinaire popularité au cours de son (long) mandat. Mais en tant qu'incarnation parfaite de la monarchie britannique, la monarque a également essuyé des critiques acerbes - le plus souvent dirigées contre l'institution et plus généralement encore contre le rôle de l'Empire britannique, plutôt que contre elle en tant que personne. Dans la culture, la politique ou en Afrique, voici quelques exemples.