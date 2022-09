Elizabeth II

Déchus, ces membres de la famille royale ont été privés d'uniforme militaire

A force de frasques et scandales, quelques éminents membres de la famille royale se sont vus interdire le port de l'uniforme militaire lors des funérailles de la Reine.

Ternissez la réputation de votre royale famille et elle finira tôt ou tard par vous le faire regretter. Telle est la leçon apprise par les princes Andrew et Harry ce 19 septembre, jour des funérailles d'Elizabeth II. Le fils et le petit-fils de la Reine ont beau avoir servi des années au sein de l'armée britannique, tous deux ont été privés de l'insigne honneur de porter leur uniforme.

Cherchez l'erreur... Parmi tous ces beaux costumes militaires arborés par le roi Charles, la princesse Anne ou encore le prince William, deux exceptions font un peu tache. Image: AP Pool Reuters

Premier à faire les frais de cette royale disgrâce? Le fils de Sa Majesté en personne, le prince Andrew – ce en dépit de son statut de rejeton «préféré» d'Elizabeth et de ses années de bons et loyaux services en tant que pilote d'hélicoptère de la Royal Navy.

Empêtré depuis des années dans un vaste scandale d'abus sexuel sur mineure et pour son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein, Andrew a été contraint de se retirer de la vie publique en 2019.

Début 2022, après s'être dépatouillé d'un procès pour abus sexuel à hauteur de 12 millions de dollars, il a été privé de ses titres militaires par sa mère. Le prince «continuera à ne pas assumer de fonctions publiques et se défend dans cette affaire comme citoyen privé», indiquait Buckingham Palace à l'époque.

S'il a été autorisé à porter l'uniforme lors d'une veillée pour la reine ce week-end, en tant que «marque de respect spéciale» pour sa défunte mère, le prince Andrew a quand même été contraint de porter un costume dit «du matin» lundi, lors des funérailles officielles.

Même combat pour le prince Harry

Quant au petit-fils adoré de la Reine, le prince Harry, il a participé à la procession en direction de l'abbaye de Westminster, dans un veste de costume noire et pantalon gris à fines rayures aux côtés du prince William, qui portait son uniforme de la Royal Air Force.

Harry a perdu le droit de porter son uniforme de cérémonie lorsqu'il s'est retiré des membres actifs de la famille royale pour prendre la direction de la Californie. Ce n'était pas faute d'avoir servi dans l'armée britannique pendant dix ans et été déployé deux fois en Afghanistan.

Selon plusieurs sources, dont le Sunday Times, le prince aurait le «cœur brisé» de ne pas pouvoir porter les initiales d'ER (Elizabeth Regina) sur les épaulettes, contrairement à son frère William. Toutefois, nuance le quotidien britannique Metro, ce n'est pas la première fois que le duc de Sussex est vu portant un uniforme sans ces initiales, avant même son retrait en tant que royal senior.

Un privilège accordé à d'autres

Pour l'anecdote, la fille de la Reine, la princesse Anne, 72 ans, a été autorisée à revêtir l'uniforme militaire... alors qu'elle n'a jamais servi dans la Royal Navy, ni dans aucune autre branche des forces armées britanniques! Toutefois, comme de nombreux membres de la famille royale, la princesse détient un certain nombre de titres militaires honorifiques.

Ainsi, Anne a été nommée contre-amiral en 1993 et a été promue vice-amiral en 2009, avant de devenir amiral en 2012. Bien que symbolique, elle détient donc un grade dans la marine britannique. Elle est également général dans l'armée et maréchal en chef de l'air dans la Royal Air Force, ainsi qu'un certain nombre d'autres titres à travers le Commonwealth britannique. (mbr)