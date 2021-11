L'ONU propose à Elon Musk un plan à 6 milliards de dollars pour sauver le monde

Image: shutterstock

L'entrepreneur sud-africain est coutumier des provocations sur Twitter. Avec des milliards de dollars à la clé, les Nations-Unis se sont empressées de lui répondre avec un vrai plan.

Le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a tendu une perche à l'ONU via son compte Twitter, en les mettant au défi de prouver comment éliminer la faim dans le monde avec six milliards de dollars... qu'il sortirait de sa poche.

La réponse vient de tomber et elle a été publiée sur le réseau à l'oiseau bleu par David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

La réponse du responsable de l'ONU

«Elon Musk, vous avez demandé un plan clair et une transparence comptable. Les voilà! Nous sommes prêts à en discuter avec vous - et tout autre personne - qui voulez sérieusement sauver des vies.»

Le budget en quatre chiffres

Comme le rapporte le quotidien La Libre, le plan a été publié sur le site internet de l'agence onusienne. Voici le résumé du budget:

3,5 milliards de dollars pour les denrées alimentaires et leur livraison;

de dollars pour les denrées alimentaires et leur livraison; 2 milliards de dollars d'argent liquide et de bons d'achat alimentaires;

de dollars d'argent liquide et de bons d'achat alimentaires; 700 millions de dollars pour l'élaboration de structures nationales spécifiques pour mettre en œuvre et gérer le programme;

de dollars pour l'élaboration de structures nationales spécifiques pour mettre en œuvre et gérer le programme; 400 millions de dollars pour la gestion, l'administration et la comptabilité globales et régionales de l'opération.

Quelle sera la réponse d'Elon Musk? Si cette collaboration venait à se concrétiser, elle sauverait 42 millions de personnes de la faim dans 43 pays (jch).