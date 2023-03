Le Wall Street Journal compile les gros projets du multimilliardaire. capture d’écran: wsj.com

Pourquoi Elon Musk veut construire sa propre ville au Texas

Le milliardaire continue avec ses projets démesurés et ses idées farfelues.

La carte de visite d'Elon Musk s’agrandit. Le directeur général et copropriétaire de Tesla, Twitter, SpaceX et Boring Company veut apparemment ajouter un titre supplémentaire à son CV, celui de propriétaire de ville.

Toutefois, les ambitions que poursuit l'excentrique multimilliardaire au Texas suscitent quelques critiques.

«Voulons-nous vraiment qu'il dirige sa propre ville?» Nikki Main, journaliste américaine

Que compte-t-il faire?

Elon Musk aurait des projets utopiques pour sa propre ville. Sur des terres de pâturage et de culture à l'extérieur de la capitale texane, Austin, sur les rives du fleuve Colorado.

Cette ville devrait être adjacente aux installations de Boring et de SpaceX, qui sont actuellement en construction.

«Une utopie est le projet d'une forme de vie ou d'un ordre social possible et futur, mais le plus souvent fictif, qui n'est pas lié aux conditions historiques et culturelles contemporaines.» source: wikipedia

Apparemment, l'ancienne petite amie de Musk, la chanteuse Grimes, ainsi que le controversé Kanye West, seraient également impliqués dans les discussions autour d'un éventuel «Elontown».

Selon les médias américains, le patron de Twitter a longtemps fantasmé l'idée de construire sa propre ville. De plus, il y a quelques années, il a aidé son frère Kimbal à penser la construction d'une «communauté hors réseau».

D'où vient l'info ?

Grâce au Wall Street Journal, on sait depuis plusieurs années déjà que le multimilliardaire veut offrir des logements à ses employés basés au Texas. Mais des journalistes américains ont enquêté sur des projets plus vastes et les ont révélés jeudi dernier.

«Ils veulent que ça reste secret. Ils veulent faire des choses avant que quelqu'un ne sache vraiment ce qui se passe» Chap Ambrose, un résident

Ni Elon Musk, ni Steve Davis, un proche de Musk et président de The Boring Company, n'ont souhaité s'exprimer sur ces projets lorsque les journalistes les ont sollicités.

Le nom de la ville?

Non pas Elontown ou Muskville, mais Snailbrook.

Le nom serait une allusion à la mascotte de la Boring Company, l'escargot Gary (en lien avec le dessin animé Bob l'éponge).

Lorsque l'entreprise de Musk a commencé à creuser des tunnels en 2016, il a demandé aux employés de construire des foreuses qui se déplacent «plus vite qu'un escargot».

Le quartier de Snailbrook, situé à proximité d'un chantier de la Boring Company. Il existe apparement des plans pour construire 110 autres maisons à proximité du terrain. capture d’écran: wsj.com

Pourquoi fait-il cela?

Lors de réunions avec des propriétaires terriens et des agents immobiliers texans, Elon Musk a apparemment décrit son plan: une sorte de petite ville utopique où ses employés pourraient vivre et travailler sans avoir à quitter les lieux.

Il est également prévu de scolariser les enfants des employés. Pour cela, une maison située sur l'un des terrains achetés doit être transformée en école Montessori.

Mais Musk a sans doute aussi pour objectif de regrouper les sites d'entreprises voisines au Texas. Des images de drones et des vidéos YouTube d'un riverain inquiet montrent la construction de tunnels entre des parcelles de SpaceX et de la Boring Company sous une voie publique.

Combien ça va coûter ?

Le volume d'investissement et les bailleurs de fonds ne sont pas connus. Elon Musk n'est pas réputé pour sa transparence, il n'est donc pas surprenant que nous n'ayons pas non plus d'informations fiables sur la taille réelle de la ville d'Elon, Snailbrook.

Selon l'enquête du WSJ, le loyer mensuel moyen dans le comté de Bastrop est d'environ 2200 dollars, Musk voudrait permettre à ses collaborateurs d'y vivre pour un coût moindre. Les plans du milliardaire prévoient environ 800 dollars de loyer par mois pour les maisons à une ou à deux chambres. Détail qui a son importance: les employés auraient 30 jours pour quitter leur logement, s'ils étaient licenciés ou donnaient leur démission.

Est-ce une bonne idée ?

Les avis divergent sur ce point. Il n'y a rien à reprocher à la création de logements abordables. La seule question est de savoir quels sont les risques et les conséquences indésirables. Est-il judicieux qu'un entrepreneur privé établisse un monopole de pouvoir sur un territoire, afin de profiter encore plus des travailleurs?

Le journaliste américain Matt Stick, du New York Magazine, défend une position claire:

«Elon Musk a toujours voulu avoir un contrôle presque total sur les personnes malheureuses qui travaillent de nombreuses heures dans ses différentes entreprises»

Les villes-entreprises ont une longue histoire aux Etats-Unis, comme le rappelle le blog tech Gizmodo. Leurs origines remontent au début du 19e siècle, lorsque l'industrie américaine du charbon, de l'acier et du textile était en plein essor.

Déjà à l'époque, les entreprises forçaient leurs travailleurs à vivre dans des logements construits à bas prix et envoyaient leur progéniture dans les écoles du groupe, où ils étaient endoctrinés.

Musk se serait de plus en plus révélé être un «task master» de droite ces dernières années, licenciant des employés à sa guise, détestant les règles de sécurité, encourageant la discrimination au travail et semblant penser que les lois ne s'appliquent pas à lui.

Qu'en pensent les riverains ?

Certains craignent que les nouveaux projets ne mettent en péril la qualité de l'eau du fleuve Colorado et des nappes phréatiques qui alimentent les puits de la région. Tout récemment, la Boring Company aurait demandé aux autorités environnementales la possibilité de déverser jusqu'à 140 000 gallons d'eaux usées industrielles (529 900 litres) par jour.

Sarah Eckhardt, sénatrice de l'Etat du Texas, et après avoir pris connaissance des préoccupations, exige une audience publique. Elle ne cherche pas pour autant à chasser Musk de la ville.

«Nous pouvons l'amener à être un bon membre de la communauté, un bon voisin et à respecter la loi. Et cela en vaut la peine à mon avis.»

Musk a-t-il déjà le droit de construire sa ville?

Non. Le comté texan concerné, Bastrop County, n'a pas encore reçu de demande de Musk pour intégrer la ville. Cela nécessiterait au moins 201 habitants et l'approbation d'un juge de district. Le patron de Twitter aurait rencontré Kanye West, ainsi que l'architecte et épouse actuelle de West, Bianca Censori, en 2022 pour «faire passer les concepts d'urbanisme plus rapidement».

Selon un informateur du WSJ, ces discussions ont porté sur des idées globales ainsi que des «maquettes visuelles», sans déboucher sur des plans concrets. Certains grands projets d’Elon Musk n’ont jamais été réellement mis en œuvre souligne un journaliste, faisant référence aux promesses du milliardaire de vouloir résoudre les problèmes de circulation avec des tunnels.

Pourquoi au Texas ?

Musk a inauguré sa nouvelle usine Tesla «Giga Texas» en avril 2022, dans l'Etat du sud des Etats-Unis. Cette grande usine, située à l'extérieur d'Austin, est considérée comme le centre de production du Model Y et le futur point d’attache du cybertruck.

Dans le comté voisin de Bastrop, la société Boring Company construit actuellemetn un nouvel entrepôt, tandis que SpaceX planche sur une installation de 12 hectares. Le site proposé à Snailbrook n'est qu'à «un demi-mile en haut de la rue».

Elon Musk s'est adressé aux participants lors de l'inauguration de la Gigafactory Texas en avril 2022. capture d’écran: YouTube

Lorsque Musk a déménagé au Texas avec ses entreprises Tesla et Boring Company, en 2021, pendant la pandémie de Corona, et qu'il a quitté sa Californie natale de longue date, il a déclaré qu'il avait perdu patience avec les règles et réglementations locales. En effet, sa nouvelle patrie, tout au sud des Etats-Unis, a des lois de construction laxistes et peu de réglementations environnementales. Et surtout, en tant que milliardaire, il paie beaucoup moins d'impôts.

Pour être honnête, il est important de mentionner que Tesla poursuit également son expansion en Californie, Palo Alto étant désormais considéré comme le siège technique principal. Le siège du groupe reste toutefois au Texas.

Combien de terres Musk possède-t-il au Texas?

Au cours des trois dernières années, les personnes morales liées à Musk ou à ses entreprises ont acheté environ 3500 acres de terrain dans la région d'Austin, selon des documents officiels. Cela représenterait une superficie de 8750 kilomètres carrés.

Des fonctionnaires locaux ont déclaré au journal américain qu'ils avaient entendu dire que le milliardaire possédait 6000 acres de terrain dans la région, soit sept fois la taille de Central Park à New York.

Dans de nombreuses transactions immobilières au Texas suivies par le WSJ, les vendeurs ont dû signer des accords de confidentialité.

Où habite Elon Musk?

Les achats immobiliers effectués jusqu'à présent comprennent apparemment des plans pour une résidence privée pour le grand gourou de la tech, qui serait située à l'écart du site principal. Musk avait fait savoir en 2020 qu'il vivait dans une maison à 50 000 dollars, qu'il louait à SpaceX. Et ce, dans le village de Boca Chica, au bord du golfe du Mexique.

Cependant, selon l'enquête, sa résidence principale serait en réalité la villa d'un ami à Austin.