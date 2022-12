«Je suis riche p*tain!» Musk monte sur scène et se fait huer par la foule

Dave Chappelle est l'un des plus grands humoristes américains de sa génération. Dimanche soir, de passage à San Francisco avec son spectacle, il a fait monter sur scène un petit entrepreneur de la région: Elon Musk. Et ça s'est terriblement mal déroulé pour le patron de Twitter.

D'un côté, Dave Chappelle. L'immense humoriste superstar, friand de free speech, accusé de transphobie après avoir fait des blagues sur les transgenres et la communauté LGBTQ, était de passage à San Francisco. Une ville connue pour ses délicieux Sourdough Bread, sa maire démocrate, mais aussi pour abriter le quartier général de la société la plus bousculée de la planète: Twitter.

De l'autre, Elon Musk. Le milliardaire superstar, friand de free speech, accusé (notamment) de mettre le souk dans les bureaux de «son» réseau social et d'attiser les paroles de haine en ligne. Dimanche soir, le premier a invité l'autre sur scène pour faire un petit coucou. Ce qui auraient pu être une belle surprise pour les 18 000 fans (!) de Dave Chappelle s'est transformé en tsunami de sifflets désapprobateurs.

«Mesdames et messieurs, faites du bruit pour l'homme le plus riche du monde!»

Surpris, paumé, désespéré

Plusieurs milliers de personnes entassés dans ce «Chase Center» de San Francisco ont effectivement fait pas mal de bruit, mais pas vraiment comme espéré. A son arrivée sur scène, Musk s'est fait violemment hué et ça n'a pour ainsi dire pas arrêté jusqu'à sa sortie, la queue entre les jambes.

Plusieurs minutes durant lesquelles Elon Musk semblait surpris, désespéré et paumé devant tant de désamour, lui qui a prouvé plus d'une fois sa satisfaction d'être littéralement adulé. «On dirait que certaines des personnes que tu as virées sont dans le public», a tenté de plaisanter Dave Chappelle, dans l'espoir de sauver une atmosphère aussi détendue qu'un slip trop juste.

Après plusieurs tentatives, comme autant de coups dans l'eau, Dave Chappelle a hurlé: «Fermez votre gueule! Vous pouvez le huer autant que vous le voulez, je m'en fous, il m'a offert un jetpack» Le réacteur dorsal supposément offert à Chappelle par Musk n'a pas calmé les huées.

Comme le précise le média Gizmodo, les téléphones portables n'étaient pas autorisés dans la salle. Manifestement, de nombreux spectateurs se sont montrés particulièrement indociles puisque des dizaines de vidéos se sont rapidement retrouvées sur internet. Et, évidemment, sur Twitter. Sans grande surprise, pas mal d'observateurs ont compris que les preuves visuelles disparaissaient les unes après les autres sur le réseau social racheté 44 milliards de dollars par le «pauvre» Elon Musk.

Les vidéos disparaissent sur Twitter:

Une longue séquence de mécontentement générale qui met littéralement mal à l'aise. Si quelques respirations et applaudissements se sont malgré tout frayés un fin chemin entre les huées, ils étaient exclusivement destinés à l'humoriste américains, d'ailleurs lui aussi quelque peu étonné par la tournure de l'événement: dès que le milliardaire tentait de reprendre la parole, la foule se mettait au diapason pour couvrir ses mots.

Une dernière (et vaine) tentative d'humour en mode torse bombé: «Je suis riche putain!» Elon Musk a tenté, sous l'impulsion de l'humoriste, de crier le slogan de l'émission de Chappelle dans les années 2000.

Musk a voulu se justifier

Rare sur scène ou à la télévision, Elon Musk ne vit ces derniers temps que chez et sur Twitter. Il a d'ailleurs avoué récemment avoir fait installer des chambres à coucher au QG pour que les employés et lui-même puissent dormir au boulot.

S'il fait sensation en ligne, tweetant toutes les cinq minutes pour haranguer les «gauchistes», bannir Kanye West, dévoiler des Twitter files censés incriminer le fils de Joe Biden ou vanter la qualité et l'audience de son réseau social, il n'a pas vraiment l'habitude de se confronter à la réalité de sa popularité. Ce qui a sans doute motivé son voeu de répondre (sur Twitter, of course) à se torrent de haine reçu in real life.

«Techniquement, c'était 90% d'acclamations & 10% de huées (sauf pendant les périodes calmes). Mais, quand même, ça fait beaucoup de huées, ce qui est une première pour moi dans la vraie vie (mais fréquent sur Twitter)» Elon Musk sur Twitter

(fv)