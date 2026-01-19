Elon Musk se chamaille avec le patron de Ryanair: ce que ça implique
Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, s’est frotté à l’homme le plus riche du monde. Tout a commencé lorsqu’il a déclaré, dans une interview à la radio, que Ryanair ne souhaitait pas installer le Wi-Fi Starlink à bord de ses avions.
En cause: la hausse de la consommation de carburant qu’entraînerait une antenne, un surcoût qui serait ensuite répercuté sur la clientèle.
Une querelle à travers médias et réseaux sociaux
Elon Musk a répliqué en affirmant que l’entreprise avait sans doute fait de mauvais calculs. Une sortie qu’O’Leary n’a pas laissée passer, assurant que Musk n’y connaissait rien à l’aviation. Dans la foulée, le patron de Ryanair a aussi traité Musk d’idiot sur les ondes de Newstalk:
Une attaque que Musk n’a pas digérée. Il a été jusqu'à écrire sur X:
Le tweet en question:
Ryanair CEO is an utter idiot. Fire him.— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026
Vers une possible escalade
Mais l’échange ne s’est pas arrêté là. Vendredi, lorsque la plateforme X de Musk a été victime d’une panne et s’est retrouvée inaccessible dans de nombreux pays, la compagnie aérienne en a profité pour glisser une pique au patron de SpaceX: «Peut-être que tu as besoin de Wi-Fi, Elon Musk?»
Cela a encore attisé Elon Musk. En réponse, il a écrit: «Dois-je racheter Ryanair et confier la direction à quelqu’un dont le prénom est Ryan?» Déjà auparavant, de nombreux internautes avaient suggéré que Musk achète simplement la compagnie aérienne et licencie lui-même O’Leary. Désormais, il semble au moins envisager l’idée.
Should I buy Ryan Air and put someone whose actual name is Ryan in charge?— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026
Contrairement à Ryanair, le groupe Lufthansa a récemment annoncé que l’internet Starlink serait à l’avenir proposé à bord de ses avions, y compris sur ceux de Swiss et d’Edelweiss.
Une décision qui suscite toutefois aussi des critiques. En Allemagne, le parti social-démocrate (SPD) reproche par exemple au groupe Lufthansa de se rendre dépendant d’Elon Musk. (vro)