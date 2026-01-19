Michael O’Leary et Elon Musk se sont mutuellement traités d’idiot. Image: Keystone / imago, montage watson

Elon Musk se chamaille avec le patron de Ryanair: ce que ça implique

Un vif clash a éclaté entre le patron de SpaceX et le directeur général de Ryanair, Michael O’Leary. Les deux hommes se mutuellement invectivés. Elon Musk laisse désormais entendre qu’il envisage de racheter la compagnie aérienne.

Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, s’est frotté à l’homme le plus riche du monde. Tout a commencé lorsqu’il a déclaré, dans une interview à la radio, que Ryanair ne souhaitait pas installer le Wi-Fi Starlink à bord de ses avions.

En cause: la hausse de la consommation de carburant qu’entraînerait une antenne, un surcoût qui serait ensuite répercuté sur la clientèle.

Une querelle à travers médias et réseaux sociaux

Elon Musk a répliqué en affirmant que l’entreprise avait sans doute fait de mauvais calculs. Une sortie qu’O’Leary n’a pas laissée passer, assurant que Musk n’y connaissait rien à l’aviation. Dans la foulée, le patron de Ryanair a aussi traité Musk d’idiot sur les ondes de Newstalk:

«Je ne prêterais aucune attention à Elon Musk. C’est un idiot, un idiot très riche, mais un idiot quand même.»

Une attaque que Musk n’a pas digérée. Il a été jusqu'à écrire sur X:

«Le CEO de Ryanair est un idiot fini, virez-le»

Vers une possible escalade

Mais l’échange ne s’est pas arrêté là. Vendredi, lorsque la plateforme X de Musk a été victime d’une panne et s’est retrouvée inaccessible dans de nombreux pays, la compagnie aérienne en a profité pour glisser une pique au patron de SpaceX: «Peut-être que tu as besoin de Wi-Fi, Elon Musk?»

Cela a encore attisé Elon Musk. En réponse, il a écrit: «Dois-je racheter Ryanair et confier la direction à quelqu’un dont le prénom est Ryan?» Déjà auparavant, de nombreux internautes avaient suggéré que Musk achète simplement la compagnie aérienne et licencie lui-même O’Leary. Désormais, il semble au moins envisager l’idée.

Contrairement à Ryanair, le groupe Lufthansa a récemment annoncé que l’internet Starlink serait à l’avenir proposé à bord de ses avions, y compris sur ceux de Swiss et d’Edelweiss.

Une décision qui suscite toutefois aussi des critiques. En Allemagne, le parti social-démocrate (SPD) reproche par exemple au groupe Lufthansa de se rendre dépendant d’Elon Musk. (vro)