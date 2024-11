D'Elon Musk à Dark Maga: le lieutenant imprévisible de Trump

«Dark Maga, assemble!». Ok, Elon. Où sont passées tes pilules? Keystone / montage

Comment Elon Musk a viré trumpiste

Tel un Pokémon qui évolue, il est passé d'Elon Musk, immigré sud-africain et génie de la tech en quête de gloire, à «Dark Maga», un personnage politique à la botte de l'homme le plus puissant et sulfureux du monde moderne.

Plus de «International»

C'est un des lieutenants les plus essentiels à la stratégie de victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, en ce mois de novembre 2024: Elon Musk est un faiseur de roi, un des hommes les plus puissants de la planète.

Elon Musk et sa casquette «Maga» noire, le 27 octobre dernier. Keystone

Comment cet immigré sud-africain est-il passé du statut du geek excentrique à celui de pièce maîtresse de la candidature Trump? Les réponses ici. 👇🏻

Un démocrate bon teint

Elon Musk était connu des milieux d'affaires depuis la fin des années 1990 déjà. Il développe son empire technologique dans la décennie qui suit, fondant SpaceX en 2002 et Tesla en 2003, des entreprises novatrices qu'il fait croître sous son contrôle strict.

Au début des années 2010, c'est un acteur important de la tech, pas forcément politisé, mais qui vit sur la côte californienne, résolument démocrate. Son engagement sincère pour les voitures électriques le maintient dans ce giron, bien qu'il reste indépendant. Un centriste bon teint, qui multiple alors les caméos dans les films et séries.

Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr. et Elon Musk dans Iron Man 2. paramount

Il devient la coqueluche des nerds: un geek cool, décontracté et smart, qui se permettait déjà, sans compromis, de faire la nique aux institutions quand il le jugeait nécessaire. Durant cette période, il aura — selon ses dires — voté démocrate à toutes les élections. Et ce jusqu'en 2020, pour Joe Biden.

Premier lien avec Trump

Il croise le chemin de la politique et même de Donald Trump dès les premiers mois du mandat de celui-ci, en 2017: le président a engagé le patron de Tesla et de SpaceX comme consultant, parmi d'autres personnalités. Oui, Donald Trump et Elon Musk se connaissaient déjà.

A l'époque, leurs points communs sont surtout à aller chercher du côté de leurs personnes: excentriques, richissimes et impulsifs. Les choses tournent d'ailleurs vite au vinaigre, lorsque le républicain annonce vouloir quitter les Accords de Paris pour le climat, en juin 2017. C'en est trop pour le plus grand producteur de voitures électriques de l'Histoire. Il quitte son poste avec effet immédiat:

«Je quitte mon poste de consultant pour le président. Le changement climatique est réel. Quitter les Accords de Paris n'est bon ni pour l'Amérique, ni pour le monde» Elon Musk

A propos de l'évolution politique de Musk: «La mafia PayPal» fait trembler la Silicon Valley

From California to Texas

Mais malgré cette bisbille, une autre thématique va rapprocher les deux hommes: la liberté d'expression. Au fil de la première présidence de Trump, la question des fake news devient un sujet central et force les réseaux sociaux à agir sur leur contenu.

Mais les politiques de modération menées par Facebook et Twitter dérangent fondamentalement Elon Musk, qui les qualifie de censure. Il apprécie d'ailleurs beaucoup utiliser le réseau social à l'oiseau bleu. Dans le même temps, il critique les politiques de Joe Biden, qui vient d'être été élu face à Trump en 2020. Quelque chose a changé.

❤️ «Eloooooon» ❤️ Vidéo: watson

La Californie devient aussi trop étroite pour Musk. C'est à cette période qu'il commence la délocalisation de ses usines de Tesla et de SpaceX, vers le Texas. D'abord pour raisons d'allègement fiscal, elles reflètent aussi les désaccords culturels grandissants entre Musk et les autorités californiennes.

Coming-out républicain

Cet exil en terres rouge vif se transforme en coming-out politique. En mai 2022, Elon Musk annonce avoir passé le pas: lors des prochaines élections pour le Congrès, il votera pour les républicains. Le parti à l'éléphant est alors pris en otage par les frasques de Trump, qui le gangrène depuis Mar-a-Lago.

Voter républicain, c'est briser un tabou dans la Silicon Valley, à deux pas de San Francisco, la Mecque du progressisme américain. Seul Peter Thiel, son ancien associé de Paypal, avait osé passer le pas. Au Texas, ce sera plus confortable.

Le «virus woke»

Que s'est-il passé, cette année-là? En août dernier, dans le podcast du psychologue Jordan Peterson, égérie de l'intellectual dark web, il explique les raisons de ce retournement: la transition de genre de sa fille Vivan, née garçon, qu'il impute à l'influence woke dans la société. «Mon fils Xavier est mort, tué par le virus mental woke», a-t-il déclaré. Sa vision tunnel est activée et il n'aura alors plus qu'un objectif, déclaré:

«Après ça, j'ai juré de détruire le virus woke» Elon Musk

En octobre 2022, année fatidique, il rachète Twitter dans le but de l'établir comme un fleuron du discours libre. En 2023, il se rapproche de Ron DeSantis, le gouverneur floridien qui a fait de la lutte contre le wokisme sa priorité.

Quant à Vivian, elle a annoncé vendredi vouloir quitter les Etats-Unis après l'élection de Trump.

La dernière ligne droite

Elon Musk s'engage en faveur de la campagne de Trump au lendemain de l'attentat raté à Butler, en Pennsylvanie, en juillet 2024. A partir de là, le magnat de la tech met plein gaz. Il met sur pied un comité de soutien financier et organise une loterie: chaque jour jusqu'à l'élection, il offrira un million de dollars à un fan de Donald Trump.

Il monte une première fois sur scène aux côtés du maître, le 5 octobre, où il affublé d'une casquette Maga noire. Il commente alors, en référence à son couvre-chef:

«Je ne suis pas juste Maga. Je suis un Maga sombre et gothique» Elon Musk

On en parle ici: Elon Musk a fait une confession inquiétante au meeting de Trump

Hors, comme nous l'évoquions dans cet article, «Dark Maga», c'est aussi une référence à la frange de trolls trumpistes la plus edgy du net, surfant sur les théories du complot avec malice tout en entretenant le flou avec les messages politiques plus radicaux. Il y a quelques jours, Musk a partagé un montage à mi-chemin entre animés, références à l'âge d'or et à la puissance de l'Amérique, allégories chrétiennes et, évidemment, à Donald Trump:

La vidéo 👇🏻 Vidéo: watson

Tel un cri de ralliement, il a commenté «Dark Maga assemble!», faisant référence à la phrase des Avengers, les héros emblématiques de Marvel, ajoutant un vernis de comics très pop-corn sur cette fresque web du trumpisme.

L'effet Elon Musk, c'est ça. Une bonne dose d'ado attardé biberonné à la pop-culture, qui balise le détour politique de nouveaux jeunes pas forcément politisés vers une droite haute en couleur. En ce sens, il n'est certainement pas étranger au bon score en progression de Donald Trump auprès des moins de 30 ans.

Un (deuxième) troll au Bureau ovale

Dès la victoire de Trump pour sa deuxième présidence assurée, le premier post d'Elon Musk fut à nouveau un exemple de trollerie pure et dure:

La phrase «Let that sink in» est un jeu de mots, qu'on peut traduire par «Je pose ça là», mais aussi par «Je laisse ce lavabo ici». Cette phrase, Elon Musk l'a déjà écrite lors de sa reprise de Twitter. Ce qui allait devenir X venait à peine d'être racheté que le magnat débarquait au rez-de-chaussée du quartier général du réseau social, grand sourire et lavabo dans les mains.

Pour celui qui dit être atteint du syndrôme d'Asperger, c'est aussi une manière de poser sa grosse robinetterie sur un nouveau territoire, tout en projetant dans le monde réel des jeux de mots de daron. Le message est clair: la trajectoire qui l'a amené à racheter Twitter le mène désormais jusque dans le Bureau ovale. Jusqu'où le guidera cette stratégie?

Un rôle dans l'administration Trump?

Elon Musk peut récolter les fruits financiers directs de son soutien à Donald Trump: après son élection, l'action Tesla a bondi de près de 15% en bourse et l'homme le plus riche du monde a encore creusé l'écart, passant d'une fortune estimée de 263 à 290 milliards de dollars.

Quelle sera la place et l'importance d'Elon Musk dans l'administration Trump? Celui-ci ne s'est pour l'heure pas exprimé sur un quelconque souhait de la rejoindre. Les observateurs sont divisés sur deux hypothèses:

Elon Musk a toutes les cartes en main pour s'imposer en politique, par exemple à la tête d'un pan de l'exécutif ou d'une des administrations américaines. Donald Trump lui «donnerait»-il la Nasa?

Le patron de Tesla est déjà hyper-occupé et il ne sera jamais aussi puissant qu'à la tête de son empire personnel. Fort de son prestige, il continuerait à être présent dans le giron de Trump sporadiquement, sous la forme d'un conseiller de l'ombre (tel Dark Maga).

Au sujet de la future équipe de Trump: Voici ceux que Trump pourrait faire entrer à la Maison-Blanche

«Allô, Donald?»

Dans un temps immédiat, Elon Musk a laissé entendre qu'il aiderait Trump à faire le ménage au sein de l'administration américaine, sur le modèle du libertarien argentin Javier Milei. Il assure pouvoir faire économiser deux billions de dollars (2000 milliards, oui, vous avez bien lu) sur le budget du gouvernement américain, de sept billions.

Même si Elon Musk devait rester en retrait, sa bonne entente avec Donald Trump ferait indubitablement de lui un businessman encore plus redoutable qu'avant. On imagine aisément le patron de Tesla décrocher le téléphone rouge vers la Maison-Blanche pour demander de faire sauter une réglementation automobile — ou celui de SpaceX requérant un raccourci gouvernemental.

Cette bonne entente, aussi faut-il qu'elle perdure. Car deux gros égos dans une même pièce ne font jamais bon ménage, comme on l'a vu en 2017. La survie du duo Trump-Musk pourrait, comme pour un vieux couple aux personnalités soudées mais imprévisibles, se faire d'autant mieux si les deux font «chambre à part» politiquement.